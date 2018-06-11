Порновидео российской певицы слили в Сеть

Бывший любовник звезды 1990-х Натальи Штурм Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что певица откровенно его домогалась.
Певица Наталья Штурм нашла весьма оригинальный способ напомнить о себе и одновременно с этим показать, что годы оказались бессильны испортить ее соблазнительную фигуру. На своей странице в Instagram она стала публиковать весьма откровенные снимки, пишет Дни.ру.
Однако оказалось, что виртуального внимания 51-летней красотки было недостаточно. По собственному признанию, она пустилась во все тяжкие с молодыми любовниками. Один из них – Дмитрий Митюрич – решился на всю страну показать порновидео с Натальей Штурм.
Теперь Дмитрий Митюрич намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства. Он надеется заручиться поддержкой адвокатов.