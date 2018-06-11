пн, 11.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Порновидео российской певицы слили в Сеть 18+!

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ФОТО: Скриншот с видео

Бывший любовник звезды 1990-х Натальи Штурм Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что певица откровенно его домогалась.

Певица Наталья Штурм нашла весьма оригинальный способ напомнить о себе и одновременно с этим показать, что годы оказались бессильны испортить ее соблазнительную фигуру. На своей странице в Instagram она стала публиковать весьма откровенные снимки, пишет Дни.ру.

Однако оказалось, что виртуального внимания 51-летней красотки было недостаточно. По собственному признанию, она пустилась во все тяжкие с молодыми любовниками. Один из них – Дмитрий Митюрич – решился на всю страну показать порновидео с Натальей Штурм.

Мужчина признался, что певица весьма требовательна к своим спутникам жизни в интимном плане. "Наталья довольно-таки ненасытная женщина, ну, в плане чего понимаете, да?", – отметил он в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он отметил, что ради его соблазнения Штурм отправила откровенное видео из душа. Именно эту запись мужчина решил показать всей стране.

Теперь Дмитрий Митюрич намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства. Он надеется заручиться поддержкой адвокатов.

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