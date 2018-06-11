Стыд или бред? Из-за этих фото в России из школы уволили учительницу

Об увольнении из школы и причинах, приведших к этому, сетевому изданию «НГС. Омск» рассказала сама учительница. Она уверена, что поводом для ее увольнения стало фото в стиле пин-ап для рекламы одежды plus size.

При этом ötyobyf утверждает, что не размещала снимки в социальных сетях. По ее мнению, родители учеников могли увидеть фото в интернете, сочли их слишком откровенными и затем обратились к руководству образовательного заведения с просьбой принять меры.

По словам учительницы, школьное руководство предложило ей два варианта – написать заявление об увольнении по собственному желанию, или же быть уволенной по статье за систематические дисциплинарные нарушения.

«Я не понимала, я не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «Вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?». Извините, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», - рассказала она издани

В итоге учительница написала заявление об уходе со школы по собственному желанию. Она считает, что бороться смысла не было, ей бы все равно не дали спокойно работать. Учительница отметила, что работать с детьми ей нравилось всегда, у нее два высших образования — историческое и юридическое.

A post shared by 🦋🦋🦋EKATERINA🦋🦋🦋BREDOVA🦋🦋🦋 (@katuushhaa) on Jun 7, 2018 at 5:23am PDT

Увольнение вызвало резонанс, многие пользователи соцсетей вступились за девушку.

"В региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем", — заявила мэрия Омска в предоставленном СМИ комментарии.