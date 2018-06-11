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Полегче! Наташа Королева показала игривое фото с Овечкиным

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Наташа Королева.

ФОТО: Karpushkina Yelizaveta / ITAR-TASS

Известная певица Наташа Королева несколько смутила подписчиков, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой она стоит, приобняв форварда сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Дело в том, что выигравший Кубок Стэнли хоккеист обнажен на снимке по пояс.

«Саша! Ты сделал это! Кубок Стэнли! Поздравляю и горжусь», — написала певица.

Пользователи неоднозначно отреагировали на эту фотографию.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Кто-то удивился, отметив, что Наташа Королева, оказывается, в столь близких отношениях со звездным спортсменом, раз так обнимает его.

Что интересно, в адрес Овечкина подписчики певицы высказались несколько негативно. «А как называется команда России, за которую он играет?» — ехидно поинтересовался один из пользователей-патриотов.

Однако другие подписчики попросили недовольных замолчать. В частности, одна из поклонниц Овечкина сообщила, что переживала за спортсмена последние 13 лет и очень рада его успеху.

В то же время находящаяся в интересном положении жена знаменитого хоккеиста, актриса и модель Анастасия Шубская, не стала привлекать к себе внимание провокационными фотографиями, поместив в своем Instagram скромный снимок с супругом, держащим в руках кубок. «Мы сделали это», — написала актриса.

Овечкин стал победителем Национальной хоккейной лиги в составе команды «Вашингтон Кэпиталз», которая впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли.

Президент США Дональд Трамп восхитился игрой российского спортсмена, назвав его суперзвездой.

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