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  • Шик или безвкусица? Взмокшая Паулина Андреева показала грудь на «Кинотавре»

Шик или безвкусица? Взмокшая Паулина Андреева показала грудь на «Кинотавре» ФОТО!

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

10 июня в Сочи закрылся фестиваль "Кинотавр-2018". Лучшим фильмом стала картина "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, а на красную дорожку вышли Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Ксения Собчак, Максим Виторган, Светлана Ходченкова, Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Екатерина Климова и многие другие звезды, пишет Дни.ру.

Появилась на закрытии фестиваля и одна из самых ярких пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Артисты охотно позировали перед фотографами, держась за руки, в какой-то момент Паулина увлеклась и вцепилась Федору в плечо.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Бондарчук надел классический смокинг, разбавив строгий вид лишь затемненными очками. Паулина же облачилась в темно-синее платье со шлейфом и очень откровенным декольте. 

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

С таким "парадным" платьем странно смотрелась прическа Андреевой. То ли над волосами Паулины изрядно потрудился стилист, создав эффект взмокшей головы, то ли артистка не успела высушить волосы перед торжественным мероприятием.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

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