Шик или безвкусица? Взмокшая Паулина Андреева показала грудь на «Кинотавре»

Появилась на закрытии фестиваля и одна из самых ярких пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Артисты охотно позировали перед фотографами, держась за руки, в какой-то момент Паулина увлеклась и вцепилась Федору в плечо.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Бондарчук надел классический смокинг, разбавив строгий вид лишь затемненными очками. Паулина же облачилась в темно-синее платье со шлейфом и очень откровенным декольте.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

С таким "парадным" платьем странно смотрелась прическа Андреевой. То ли над волосами Паулины изрядно потрудился стилист, создав эффект взмокшей головы, то ли артистка не успела высушить волосы перед торжественным мероприятием.