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«Евровидение-2019» в Иерусалиме оказалось под угрозой

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ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

Проведение песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой. Руководство песенного конкурса предпочитает, чтобы в 2019 году он проводился не в Иерусалиме, а в другом израильском городе.

Отмечается, что организаторы опасаются привозить конкурс в Иерусалим из-за неутихающих политических споров о принадлежности города.

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) сообщили израильской телевещательной корпорации, что город, который не вызовет «политических и иных споров» подойдет лучше в качестве места проведения «Евровидения-2019», чем Иерусалим.

Накануне министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что Израиль должен будет отказаться от проведения конкурса, если он не состоится в Иерусалиме.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, Палестина же претендует на восточную часть города, называя ее своей территорией, передает TopNews

В 2018 году победу на «Евровидении» одержала израильская певица Нетта Барзилай. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил в 2019 году принять «Евровидение» в Иерусалиме.

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