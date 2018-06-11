«Евровидение-2019» в Иерусалиме оказалось под угрозой

Проведение песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой. Руководство песенного конкурса предпочитает, чтобы в 2019 году он проводился не в Иерусалиме, а в другом израильском городе.
Отмечается, что организаторы опасаются привозить конкурс в Иерусалим из-за неутихающих политических споров о принадлежности города.
Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) сообщили израильской телевещательной корпорации, что город, который не вызовет «политических и иных споров» подойдет лучше в качестве места проведения «Евровидения-2019», чем Иерусалим.
Накануне министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что Израиль должен будет отказаться от проведения конкурса, если он не состоится в Иерусалиме.
Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, Палестина же претендует на восточную часть города, называя ее своей территорией, передает TopNews.
В 2018 году победу на «Евровидении» одержала израильская певица Нетта Барзилай. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил в 2019 году принять «Евровидение» в Иерусалиме.