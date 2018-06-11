«Евровидение-2019» в Иерусалиме оказалось под угрозой

Отмечается, что организаторы опасаются привозить конкурс в Иерусалим из-за неутихающих политических споров о принадлежности города.

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) сообщили израильской телевещательной корпорации, что город, который не вызовет «политических и иных споров» подойдет лучше в качестве места проведения «Евровидения-2019», чем Иерусалим.

Накануне министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что Израиль должен будет отказаться от проведения конкурса, если он не состоится в Иерусалиме.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, Палестина же претендует на восточную часть города, называя ее своей территорией, передает TopNews.