«Руки ввьерх!» Наталия Орейро танцует в кокошнике и пытается петь на русском в клипе к ЧМ-2018

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выпустила клип специально к чемпионату мира по футболу в России. Видео снято на песню United by love («Объединенные любовью»), и в нем маленький мальчик мечтает о далеких Москве и чемпионате в России, пишет Medialeaks.

А потом все танцуют, и Орейро поет. И поет сразу на трех языках: английском, испанском и русском. На неуверенном, но русском звезда «Дикого ангела» исполняет пару строк в каждом куплете.

Традиционные латинские мотивы в песне дополняют кокошник на голове Орейро и балалайка с аккордеоном на фоне. В конце клипа уже счастливый после музыкально-танцевального приключения мальчуган спокойно засыпает вместе с Наталией. И верит в большое будущее.