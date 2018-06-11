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  • «Руки ввьерх!» Наталия Орейро танцует в кокошнике и пытается петь на русском в клипе к ЧМ-2018

«Руки ввьерх!» Наталия Орейро танцует в кокошнике и пытается петь на русском в клипе к ЧМ-2018

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Перед чемпионатом мира по футболу в России певица Наталия Орейро презентовала свой клип United by love. В нем она танцует в кокошнике, поет на русском, призывает всех верить в светлое будущее и, конечно, поднимать «руки ввьерх».

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выпустила клип специально к чемпионату мира по футболу в России. Видео снято на песню United by love («Объединенные любовью»), и в нем маленький мальчик мечтает о далеких Москве и чемпионате в России, пишет Medialeaks.

А потом все танцуют, и Орейро поет. И поет сразу на трех языках: английском, испанском и русском. На неуверенном, но русском звезда «Дикого ангела» исполняет пару строк в каждом куплете.

Традиционные латинские мотивы в песне дополняют кокошник на голове Орейро и балалайка с аккордеоном на фоне. В конце клипа уже счастливый после музыкально-танцевального приключения мальчуган спокойно засыпает вместе с Наталией. И верит в большое будущее.

Специально для презентации клипа Наталия прилетела в Москву, успев не только зайти на все возможные российские телешоу, но и напеть на своей пресс-конференции мотив песни про Чебурашку.

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