Вот откуда эти секси-губки: Ирина Шейк закрыла вопрос о пластике, показав молодую маму

На днях прославленная манекенщица российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram черно-белое архивное фото своей мамы. Поначалу фолловеры даже решили, что на снимке изображена сама Ирина, но затем присмотрелись повнимательнее, осознали свою ошибку и принялись сравнивать родственниц.

Фанаты обратили внимание на выразительные скулы, аккуратный носик и пухлые губы Ольги Шайхлисламовой. Очевидно, что свою красоту и очарование Ира унаследовала именно от мамы.

Это редкое фото лучше всего доказывает, что российская модель не делала пластику, а ее эффектная внешность дарована ей природой, а точнее - генетикой.