пн, 11.06.2018
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  • Вот откуда эти секси-губки: Ирина Шейк закрыла вопрос о пластике, показав молодую маму

Вот откуда эти секси-губки: Ирина Шейк закрыла вопрос о пластике, показав молодую маму ФОТО

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ФОТО: Instagram / Instagram

32-летняя супер-модель Ирина Шейк раз и навсегда развеяла слухи о том, что она прибегала к инъекциям красоты и помощи пластических хирургов, показав, как выглядела в молодости ее мама, пишет Woman.

На днях прославленная манекенщица российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram черно-белое архивное фото своей мамы. Поначалу фолловеры даже решили, что на снимке изображена сама Ирина, но затем присмотрелись повнимательнее, осознали свою ошибку и принялись сравнивать родственниц.

Фанаты обратили внимание на выразительные скулы, аккуратный носик и пухлые губы Ольги Шайхлисламовой. Очевидно, что свою красоту и очарование Ира унаследовала именно от мамы.

Это редкое фото лучше всего доказывает, что российская модель не делала пластику, а ее эффектная внешность дарована ей природой, а точнее - генетикой.

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