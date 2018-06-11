На фестивале Baltic Sun в Нарве выступит легендарная группа «Браво»

“Фестиваль Baltic Sun рад приветствовать в своем составе лучшие коллективы стран Балтийского моря, - сказал директор фестиваля Baltic Sun Олег Писаренко. – «Браво» вот уже четвертое десятилетие остается одной из наиболее стильных и успешных музыкальных групп России, и мы счастливы, что гости фестиваля Baltic Sunсмогут насладиться их живым выступлением в Нарве уже 21 июля».

Группа «Браво» в представлениях давно не нуждается – их песни знают наизусть миллионы поклонников. Свою историю группа начала в начале 80-х и выпустила более 15 альбомов, в основе которых рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, свинг и ска. Группа ездит в туры и выпускает пластинки, которые звучат безупречно стильно и свежо, а в прошлом году вышла авторизованная биография «Браво». В этом году группа, открывшая миру музыки Жанну Агузарову и Валерия Сюткина, празднует свое 35-летие и выпускает новый альбом. В данный момент, по словам ее бессменного лидера Евгения Хавтана, группа находится в лучшей концертной форме за всю свою историю - в чем пришедшие на фестиваль смогут убедиться сами.

Новый международный музыкальный фестиваль Baltic Sun, который пройдет с 18 по 21 июля, соберет в Нарве лучших эстонских и зарубежных артистов. На открытой сцене во дворе нарвского замка Германа, которому уже более 700 лет, выступят известные и влиятельные артисты из всех стран балтийского региона, а также гости издалека. Стилистически будет представлено множество направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза.

Фестиваль Baltic Sun откроет гала-концерт, в первой части которого под руководством Кристьяна Ярви выступят Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет Prezioso и Сандер Мёльдер, а во второй части со своими лучшими хитами на сцену выйдет легендарная Анне Вески. В течение фестиваля публику порадуют такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбль The Crossroadz из России, Daddy Was A Milkman из Литвы, Вайко Эплик & Eliit, Radar & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии и многие другие. Перечень выступающих постоянно пополняется и любителей музыки ждет множество приятных сюрпризов.

Красочная городская программа познакомит с нарвскими достопримечательностями и, помимо прочего, предложит уникальную возможность проплыть на «джаз-яхте» по реке Нарва до прибрежного Нарва-Йыэсуу. В период проведения фестиваля на улицах Нарвы, на променаде и в парках пройдет множество интересных выставок и танцевальных выступлений, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки. Первый фестиваль Baltic Sun – подарок к столетнему юбилею Эстонии и состоится в рамках программы торжеств ЭР100. Билеты в продаже в Piletilevi.