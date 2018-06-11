Барановская рассекретила любимого мужчину

Зрители любят Юлию Барановскую не только за ее проекты на телевидении, но и за то, что будучи матерью троих детей, она находит время для активной светской жизни и при этом прекрасно выглядит. На счел личных отношений ведущей было известно куда меньше.

Впрочем, сама она, кажется, решила пролить свет на это обстоятельство. На своей странице в Instagram Юлия Барановская опубликовала фотографию, на которой она стоит в объятиях некоего незнакомца. Поза и взгляд ведущей навели ее поклонников на мысль, что она наконец-то рассекретила своего любимого мужчину. Впрочем, кто именно стал избранником 33-летней красавицы, неизвестно – его лицо в кадр не попало.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on Jun 10, 2018 at 7:04am PDT