Трудный путь без любимого: Милана Каштанова и ее возлюбленный расстались

Уже восемь лет Милана Каштанова из Таллинна – жертва петербургской глыбы льда – прикована к постели, но сдаваться не собирается.
Милане Каштановой был всего 21 год, когда она отправилась из Таллинна в Санкт-Петербург по большой любви. Мечтала о дружной и крепкой семье, осваивала профессию психолога в престижном вузе, обожала прогулки по городу пешком и на велосипеде, пишет Starhit.
«Сразу после школы Милана уехала учиться в Данию – она свободно владела английским, – рассказывает отец девушки Вадим Каштанов. – Но ее возлюбленный Ириней Калачев, с которым они встречались еще со школы, выбрал институт в Питере. Год ребята страдали в разлуке, а потом дочка решила перебраться к бойфренду. Дело потихоньку шло к свадьбе».
Однако в родной Таллинн Милана вернулась без диплома и мужа. Девушка была вынуждена заново учиться говорить, двигаться, принимать пищу...
Зима 2010 года в Петербурге выдалась снежная. Коммунальные службы с уборкой не справлялись.Со старинных домов опасно свисали огромные сосульки. 5 февраля днем Милана спешила на учебу по одной из центральных улиц. До университета оставалась какая-то пара сотен метров, как вдруг темнота... С одной из крыш в тот момент сбивали наледь, и громадная глыба обрушилась прямо на девушку.
Позже рабочие оправдывались: якобы они кричали, пытались предупредить... Но видео с уличной камеры показало, что их слова – ложь. Добиться справедливости в суде помог Ириней. Он затеял тогда серьезную тяжбу с ЖКС №2, сотрудники которой не поставили заграждение в опасной зоне, развернул в СМИ кампанию по сбору средств на лечение любимой. Но только спустя три года после случившегося Каштановым обязали выплатить компенсацию в размере почти 10 миллионов рублей – рекордная сумма, которую когда-либо удавалось отсудить у работников жилищного хозяйства.
В больницу Милану привезли в критическом состоянии: перелом основания черепа, гематома мозга, большая кровопотеря. Врачи только головами качали: с такими травмами даже до утра не протянет... Вопреки прогнозам, Милана выжила. Однако оставалась в коме. «Казалось, все происходящее – какой-то кошмарный сон, – вспоминает Вадим. – Вердикты медиков – один другого хуже. Кто-то говорил, что она так и останется овощем, другие – что умрет со дня на день».
В мае того же года пострадавшую удалось перевезти на родину. Но и в Эстонии медицина оказалась бессильна. Оставалась надежда на немецких врачей – те хотя бы согласились попробовать. Спустя 10 месяцев комы девушка пришла в себя. Что произошло в тот роковой день, она не может вспомнить до сих пор. Знает только по рассказам родных да по видео из интернета. Стерлись из памяти и несколько месяцев до трагедии.
С тех пор минуло восемь лет. За плечами молодой женщины, отметившей недавно 30-й день рождения, десятки операций и долгая реабилитация. И хотя до полного восстановления еще далеко, Милана уже может внятно и связно разговаривать, шевелить одной рукой, передвигаться в инвалидном кресле с помощью родных. Есть сложности со зрением – перед глазами все расплывается, но удалось подобрать очки, позволяющие видеть и выходить в интернет, хотя бы ненадолго. Девушка даже завела страничку в Facebook, где общается с друзьями. Тяга к знаниям тоже никуда не делась: в распорядке дня есть время для изучения испанского и рисования. А в августе прошлого года добавился вокал – подсказали, что он полезен для внутренних органов и настроения в целом. Голос девушки после занятий заметно окреп, дыхание стало глубже, работа организма улучшилась. А перед последним Новым годом она замахнулась на полноценный домашний концерт. И получилось!
А еще в семье появился пушистый питомец по кличке Тоффи. Девушка давно мечтала о маленькой собачке, и на день рождения ее ждал четвероногий сюрприз – щенок чихуахуа. «Сама выбрала ему имя, – улыбается Милана. – Когда увидела, сразу возникли ассоциации с конфеткой. Такой же маленький, сладенький...»
Врачи говорят, что не ожидали столь фантастического прогресса в состоянии подопечной. Единственная нерешенная проблема – дикие головные боли. Стоит девушке принять вертикальное положение, как они тут же появляются. Из-за этого ей сложно сидеть и стоять, заниматься на тренажере...
«Куда мы только не обращались: и в Институт мозга в Петербурге, и в Хельсинки, и в Тарту. Но никто толком не мог помочь, – сетует Вадим. – Один из таллинских врачей предположил, что дело в деформированной челюсти». Ее постепенно стали возвращать на место, в декабре предстоит очередная операция.
О личном Милане говорить крайне тяжело. С Иринеем они давно расстались, теперь их связывают только дружеские отношения. «Судьба и расстояние развели ребят, несмотря на то, как долго он был рядом с дочкой, – вздыхает Вадим. – Молодой человек остался в Петербурге – у него там учеба, работа. Но когда бывает в Таллинне, заходит в гости».
Вот так и живут Каштановы, ставя перед собой маленькие цели и шаг за шагом к ним приближаясь. Не сойти с ума в этой ситуации им помогает чувство юмора. «Не скажу, что мы шутим с утра до вечера. Какое-то время нам вообще было не до смеха. Но сейчас с этим все в порядке. И Милана, когда надо, всегда может улыбнуться», – говорит отец семейства.
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