Трудный путь без любимого: Милана Каштанова и ее возлюбленный расстались

Милане Каштановой был всего 21 год, когда она отправилась из Таллинна в Санкт-Петербург по большой любви. Мечтала о дружной и крепкой семье, осваивала профессию психолога в престижном вузе, обожала прогулки по городу пешком и на велосипеде, пишет Starhit.

«Сразу после школы Милана уехала учиться в Данию – она свободно владела английским, – рассказывает отец девушки Вадим Каштанов. – Но ее возлюбленный Ириней Калачев, с которым они встречались еще со школы, выбрал институт в Питере. Год ребята страдали в разлуке, а потом дочка решила перебраться к бойфренду. Дело потихоньку шло к свадьбе».

Однако в родной Таллинн Милана вернулась без диплома и мужа. Девушка была вынуждена заново учиться говорить, двигаться, принимать пищу...

Влюбленные расстались, но Милана благодарна Иринею за все, что он для нее сделал ФОТО: Из личного архива

Зима 2010 года в Петербурге выдалась снежная. Коммунальные службы с уборкой не справлялись.Со старинных домов опасно свисали огромные сосульки. 5 февраля днем Милана спешила на учебу по одной из центральных улиц. До университета оставалась какая-то пара сотен метров, как вдруг темнота... С одной из крыш в тот момент сбивали наледь, и громадная глыба обрушилась прямо на девушку.

Позже рабочие оправдывались: якобы они кричали, пытались предупредить... Но видео с уличной камеры показало, что их слова – ложь. Добиться справедливости в суде помог Ириней. Он затеял тогда серьезную тяжбу с ЖКС №2, сотрудники которой не поставили заграждение в опасной зоне, развернул в СМИ кампанию по сбору средств на лечение любимой. Но только спустя три года после случившегося Каштановым обязали выплатить компенсацию в размере почти 10 миллионов рублей – рекордная сумма, которую когда-либо удавалось отсудить у работников жилищного хозяйства.

Милана Каштанова. Архивное фото. ФОТО: Erakogu

В больницу Милану привезли в критическом состоянии: перелом основания черепа, гематома мозга, большая кровопотеря. Врачи только головами качали: с такими травмами даже до утра не протянет... Вопреки прогнозам, Милана выжила. Однако оставалась в коме. «Казалось, все происходящее – какой-то кошмарный сон, – вспоминает Вадим. – Вердикты медиков – один другого хуже. Кто-то говорил, что она так и останется овощем, другие – что умрет со дня на день».

В мае того же года пострадавшую удалось перевезти на родину. Но и в Эстонии медицина оказалась бессильна. Оставалась надежда на немецких врачей – те хотя бы согласились попробовать. Спустя 10 месяцев комы девушка пришла в себя. Что произошло в тот роковой день, она не может вспомнить до сих пор. Знает только по рассказам родных да по видео из интернета. Стерлись из памяти и несколько месяцев до трагедии.