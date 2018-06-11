Игорь Крутой похудел на 20 килограммов из-за тяжелого заболевания

Слухи о том, что у известного композитора есть проблемы со здоровьем, появились еще несколько лет назад. А зимой 2017-го под покровом тайны Игорь Крутой перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли разговоры, что у композитора якобы рак. Он предпочитал не комментировать свое состояние, но продолжал стремительно терять вес. Как удалось выяснить «СтарХиту», у музыканта вовсе не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.

«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов, – рассказали «СтарХиту» в окружении Крутого. – Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе».