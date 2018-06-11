Игорь Крутой похудел на 20 килограммов из-за тяжелого заболевания

Состояние маэстро давно вызывало беспокойство у его поклонников. Игорь Крутой сбросил вес, хотя и до этого не был полным. Многие начали подозревать, что у него серьезное заболевание. «СтарХит» выяснил детали.
Слухи о том, что у известного композитора есть проблемы со здоровьем, появились еще несколько лет назад. А зимой 2017-го под покровом тайны Игорь Крутой перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли разговоры, что у композитора якобы рак. Он предпочитал не комментировать свое состояние, но продолжал стремительно терять вес. Как удалось выяснить «СтарХиту», у музыканта вовсе не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.
«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов, – рассказали «СтарХиту» в окружении Крутого. – Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе».
В рационе 63-летнего композитора преобладают растительная пища, фрукты и овощи, мясо и рыба, приготовленные на пару. Крутой отказался от жареного, острого, жирного, а также почти полностью исключил сладкое. Хотя, по словам супруги, раньше он любил побаловать себя вредной пищей. В одном из интервью хвастался, что Ольга потрясающе готовит, и особенно ей удается баранина. С ней, впрочем, расставаться не пришлось.