Модель Victoria's Secret снова беременна, но все так же горяча

ФОТО: Instagram / Instagram

Модель снова ждет мальчика. Отцом ребенка является ее супруг и коллега Герман Николи.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кэндис впервые стала матерью в 2016 году, когда родила сына Анаку.

ФОТО: Instagram / Instagram

О том, что семью моделей ждет новое пополнение, стало известно в декабре прошлого года.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кэндис делится радостью со своими подписчиками, периодически публикуя в Instagram соответствующие фото.

ФОТО: Instagram / Instagram

Глядя на них, понимаешь, почему Герман Николи снова не удержался. Округлившийся живот нисколько не испортил фигуру модели. Наоборот, интересное положение сделало Кэндис еще более сексуальной.