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  • Модель Victoria's Secret снова беременна, но все так же горяча

Модель Victoria's Secret снова беременна, но все так же горяча ФОТО!

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ФОТО: Instagram / Instagram

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, ожидающая второго ребенка, продолжает публиковать в соцсети обнаженные снимки, пишет Лайф.

ФОТО: Instagram / Instagram

Модель снова ждет мальчика. Отцом ребенка является ее супруг и коллега Герман Николи.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кэндис впервые стала матерью в 2016 году, когда родила сына Анаку.

ФОТО: Instagram / Instagram

О том, что семью моделей ждет новое пополнение, стало известно в декабре прошлого года.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кэндис делится радостью со своими подписчиками, периодически публикуя в Instagram соответствующие фото.

ФОТО: Instagram / Instagram

Глядя на них, понимаешь, почему Герман Николи снова не удержался. Округлившийся живот нисколько не испортил фигуру модели. Наоборот, интересное положение сделало Кэндис еще более сексуальной.

ФОТО: Instagram / Instagram

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