Модель Victoria's Secret снова беременна, но все так же горяча ФОТО!
11 июня 2018 г., 10:46
Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, ожидающая второго ребенка, продолжает публиковать в соцсети обнаженные снимки, пишет Лайф.
Модель снова ждет мальчика. Отцом ребенка является ее супруг и коллега Герман Николи.
Кэндис впервые стала матерью в 2016 году, когда родила сына Анаку.
О том, что семью моделей ждет новое пополнение, стало известно в декабре прошлого года.
Кэндис делится радостью со своими подписчиками, периодически публикуя в Instagram соответствующие фото.
Глядя на них, понимаешь, почему Герман Николи снова не удержался. Округлившийся живот нисколько не испортил фигуру модели. Наоборот, интересное положение сделало Кэндис еще более сексуальной.