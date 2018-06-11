Вихрь из юбки: эстонская знаменитость вообразила себя Мэрилин Монро в центре города Смотрите видео!
11 июня 2018 г., 9:54
Светская львица и модель Хети Тульве поделились со своими подписчиками забавным видеороликом.
Видео было снято в центре израильского Тель-Авива. На кадрах Хети Тульве стоит на вентиляционном люке, а исходящие из него потоки воздуха игриво развевают ее юбку.
«Моменты вроде этого ... Бесценные», – подписала эстонская знаменитость кадры в своем Instagram, вообразив себя легендарной Мэрилин Монро.