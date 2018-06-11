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  • Вихрь из юбки: эстонская знаменитость вообразила себя Мэрилин Монро в центре города

Вихрь из юбки: эстонская знаменитость вообразила себя Мэрилин Монро в центре города Смотрите видео!

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ФОТО: Instagram

Светская львица и модель Хети Тульве поделились со своими подписчиками забавным видеороликом.

Видео было снято в центре израильского Тель-Авива. На кадрах Хети Тульве стоит на вентиляционном люке, а исходящие из него потоки воздуха игриво развевают ее юбку.

«Моменты вроде этого ... Бесценные», – подписала эстонская знаменитость кадры в своем Instagram, вообразив себя легендарной Мэрилин Монро.

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