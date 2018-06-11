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Алена Свиридова в платье-сетке опозорилась на «Кинотавре» Смотрите ФОТО!

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Алена Свиридова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Алена Свиридова пришла на закрытие «Кинотавра» в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.

Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку, сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы. Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо. Певица  охотно позировала перед камерами и много улыбалась.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке «Кинотавра» появилась Виктория Толстоганова. Актриса не только продублировала наряд певицы, но и практически повторила макияж с прической, пишут Dni.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила сетку коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Напомним, 10 июня, в Сочи завершится 29-й кинофестиваль «Кинотавр». 

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