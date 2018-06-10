«Мороженная» грудь. Кендалл Дженнер поделилась горячим фото топлес

22-летняя супермодель из семейства Кардашьян продемонстрировала аппетитную грудь на радость 91,6 млн подписчиков в "Инстаграме". А это почти население Вьетнама. Да ещё и успела пофлиртовать с братишкой Джиджи и Беллы Хадид.
Кендалл выложила снимок в обрезанном чёрном купальнике. Он открывает её бюст, на котором играют тени. А в ложбинке — массивные золотистые кулоны на цепях. Самые пикантные места девушка прикрыла стикерами с мороженым. Модель принимала участие в фотосессии селебрити-фотографа Касс Бёрд.
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А недавно в Сети появилась информация о том, что жаркую красавицу заметили целующейся с младшим братом ещё одних известных сестёр — Джиджи и Беллы Хадид. Кендалл соблазнила 18-летнего Анвара Хадида на вечеринке Совета модельеров Америки в Нью-Йорке.
Причём знакомы молодые люди давно. Но источники сообщают, что это всего лишь мимолётный порыв и серьёзные отношения Кендалл пока заводить не собирается.
"Ей нравится быть свободной летом. У неё много замечательных друзей, и, кажется, в целом её вдохновляет её жизнь", - говорит источник журнала People.