«Мороженная» грудь. Кендалл Дженнер поделилась горячим фото топлес

Кендалл выложила снимок в обрезанном чёрном купальнике. Он открывает её бюст, на котором играют тени. А в ложбинке — массивные золотистые кулоны на цепях. Самые пикантные места девушка прикрыла стикерами с мороженым. Модель принимала участие в фотосессии селебрити-фотографа Касс Бёрд.

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А недавно в Сети появилась информация о том, что жаркую красавицу заметили целующейся с младшим братом ещё одних известных сестёр — Джиджи и Беллы Хадид. Кендалл соблазнила 18-летнего Анвара Хадида на вечеринке Совета модельеров Америки в Нью-Йорке.

Причём знакомы молодые люди давно. Но источники сообщают, что это всего лишь мимолётный порыв и серьёзные отношения Кендалл пока заводить не собирается.