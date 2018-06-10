Запомни: четыре мифа о зарядке гаджетов, в которые давно пора перестать верить

Мы решили разобраться, есть ли смысл продолжать придерживаться этих ритуалов и следовать устарелым советам, или же нам давно пора перестать играть в паникёров.

Итак, представляем вашему вниманию 4 распространённых мифа о зарядке гаджетов, в которые до сих пор многие верят.

1. Нельзя оставлять зарядку в розетке

Хотя это удобно и вы защищаете себя от потери зарядного устройства, согласно правилам безопасности, его обязательно следует вынимать из розетки после использования. Это обусловлено тем, что в случае скачка напряжения подключённая к сети зарядка может привести к пожару.

На самом деле в городских условиях подобные ситуации случаются крайне редко. Сегодня эту меру предосторожности можно приравнять к "безопасному извлечению флешки". В то же время в некоторых ситуациях зарядное устройство действительно лучше вынимать из розетки:

Вас часто затапливают соседи.

У вас есть питомец, который свободно перемещается по квартире и может перегрызть шнур.

Устройство шумит и сильно нагревается, даже когда не подключено к гаджету. Это может говорить о неисправности зарядки, так что её лучше сразу поменять.

У вас дома часто наблюдаются перепады напряжения и происходят отключения электроэнергии.

Загоревшаяся зарядка. Фото иллюстративное. ФОТО: facebook

Таким образом, сама зарядка, оставленная в сети, от этого не испортится, а вынимать её из розетки или нет — личное дело каждого.

2. Необходимо разряжать технику до нуля

Современные литиевые аккумуляторы, которыми оснащено большинство гаджетов, имеют ограниченное число циклов перезарядки (например, у iPhone их примерно 500). Под циклом понимается полный заряд, когда батарея заряжается от 0 до 100%. В случае, если вы зарядили смартфон, допустим, с 80 до 100%, то использовали лишь 2/10 цикла. Таким образом вы продлеваете их количество без потери ёмкости в 10 раз.

Чтобы понапрасну не расходовать один полный цикл, лучше подзаряжать гаджет несколько раз на протяжении дня. По словам экспертов, батарея прослужит максимально эффективно и долго, если вы будете поддерживать ежедневный уровень зарядки в пределах от 40 до 80%.

В случае, если ваш смартфон стал вести себя странно и быстро разряжаться, целесообразно провести его калибровку, то есть разрядить до нуля.

3. Ноутбук станет работать хуже, если он будет все время подключен к сети

Современные модели ноутбуков оснащены схемами питания, которые блокируют зарядку батареи при её полном разряде, поэтому, как и в случае со смартфонами, тратить полные циклы перезарядки нерационально. В качестве профилактики вы также можете раз в месяц разрядить устройство до нуля.

Наиболее частыми причинами поломок является перегрев ноутбука и работа в неподходящих условиях, а вовсе не постоянное подключение к сети.

4. Нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Литий-ионные аккумуляторы позволяют оставлять телефон на зарядке на ночь без каких-либо проблем. Подобные батареи оснащены контроллерами, которые отключают заряд при достижении 100%. Так что порчи аккумулятора и пожара вы можете не бояться.

ФОТО: Varin Rattanaburi / PantherMedia / Varin Rattanaburi

Единственное условие, при котором гаджет все же не стоит оставлять подключённым к сети на ночь, — это сильный нагрев телефона во время зарядки.

Как вы видите, технический прогресс достиг того уровня, при котором вам не стоит переживать насчёт оставленной в розетке зарядки. Это никоим образом не влияет на срок эксплуатации техники и скорость разряда аккумулятора.