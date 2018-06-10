Татьяна Лазарева призналась, что страдает от неизлечимой болезни

Язвенный колит входит в группу воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Причины болезни достоверно неизвестны, а метод полного медикаментозного излечения до сих пор не найден. Человек страдает от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей и других неприятных проявлений. Многие страдающие ВЗК люди стесняются обращаться к врачам, передает Лайф.

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что диагноз ей поставили в 2014 году. "Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблема никуда не исчезнет, если делать вид, что её нет", — заключила телеведущая.

A post shared by Татьяна Лазарева💃 (@lazareva_tatka) on May 23, 2018 at 11:16am PDT

"Когда человеку ставят диагноз, о котором ни он, ни его окружение никогда не слышали, может показаться, что, кроме него, никто не болеет и он один в целом мире. Это очень тяжело эмоционально. Именно поэтому я решила рассказать о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они не одни со своей бедой", — рассказала Татьяна Лазарева.