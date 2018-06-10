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  • Фото: наряд Кейт Миддлтон неприятно удивил публику

Фото: наряд Кейт Миддлтон неприятно удивил публику

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ФОТО: James Whatling / MEGA/Scanpix

Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз вместе явились на церемонию празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II. Одеты жены принцев были в одну цветовую гамму.

Кейт и Камила выбрали для своих нарядов ледяной синий цвет. Герцогиня Кембриджская прекрасно выглядела в платье Alexander McQueen и головном уборе от Juliette Botterill.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Однако придирчивые поклонники королевской семьи сочли, что уж слишком Кейт старалась выглядеть похожей на мачеху принца Уильяма. Два женских наряда были идеально скоординированными по цвету. К примеру, шляпка Миддлтон повторяла не только цвет, но и текстуру пиджака Паркер-Боулз. Даже цветы на головном уборе Кейт были того же молочного оттенка, что перчатки Камиллы.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Отметим, что герцогини Кембриджская и Корнуольская по традиции появляются на праздновании дня рождения королевы вместе. Однако никогда ранее Кейт не пыталась подражать Камилле. Да и ледяной оттенок синего явно не подходит Миддлтон. Что или кто побудило жену принца Уильяма облачиться в провокационный наряд остается только догадываться.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Oфициальное празднование дня рождения королевы Великобритании не совпадает с календарной датой. Так, Елизавета II родилась 21 апреля, но после коронации решила отмечать день рождения во вторую субботу июня. Традиция праздновать два дня рождения правящего монарха зародилась в 1748 году. С тех пор каждому из них предоставляется возможность выбрать свой официальный день рождения. 

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