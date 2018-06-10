Все серьезно: Дима Билан сообщил о состоянии здоровья

Запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт Димы Билан отменен. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди – это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – написал артист на своей странице в социальной сети. Пневмония, которая сразила победителя "Евровидения", это воспаление нижних дыхательных путей, острое патологическое состояние, обусловленное инфекционно-воспалительным поражением. Основная причина развития заболевания — это инфекция, поражающая все структуры легких. Существует множество типов пневмоний, отличающихся по степени тяжести от легких до тяжелых, или даже, тех, которые могут закончиться летальным исходом.