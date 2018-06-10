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Все серьезно: Дима Билан сообщил о состоянии здоровья

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Дима Билан.

ФОТО: Scanpix

Певец был вынужден отменить концерт из-за болезни. Он работает на износ и себя не бережет. 

Запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт Димы Билан отменен. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди – это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – написал артист на своей странице в социальной сети. Пневмония, которая сразила победителя "Евровидения", это воспаление нижних дыхательных путей, острое патологическое состояние, обусловленное инфекционно-воспалительным поражением. Основная причина развития заболевания — это инфекция, поражающая все структуры легких. Существует множество типов пневмоний, отличающихся по степени тяжести от легких до тяжелых, или даже, тех, которые могут закончиться летальным исходом.

 

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Напомним, что не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса. "Да я не специально, – оправдывался Билан. – Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю кашки: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, очень неплохо получается. Знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние".

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