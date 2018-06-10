Легендарная группа Deep Purple выступила в Таллинне! Скорее всего, этот концерт был последним...

Концерт состоялся в субботу, 9 июня, в Saku Suurhall, где собрались фанаты тяжелого рока из совершенно разных возростных категорий.

Тур «The Long Goodbye» (Долгое прощание) приурочен к 50-летию группы, которая была образована в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия.

Несмотря на место в Зале Славы Рок-н-Ролла и выход нового альбома, музыканты говорят о завершении своего совместного творчества. Пейс объясняет это так: «Когда-нибудь, в недалеком будущем, все равно наступит день, который станет «последним». Эмоционально это тяжело и мы не настолько храбры, чтобы назвать конкретный день. Мы можем думать или не думать об этом, но все равно понимаем, что этот день близится. Это неизбежно».

Гловер солидарен с музыкантом и подчеркивает, что The Long Goodbye можно интерпретировать как угодно, но никто не говорит, о немедленном прекращении существования группы.

Бессменный барабанщик также объяснил почему The Long Goodbye может затянуться на два-три года. Планируя тур, команда постаралась учесть все места, где люди захотят услышать группу. Deep Purple планирует сыграть везде, где только смогут.