Легендарная группа Deep Purple выступила в Таллинне! Скорее всего, этот концерт был последним...

Легенда тяжелого рока - британская группа Deep Purple, которая в честь своего 50-летия отправилась по миру с туром «The Long Goodbye», дала возможно последний концерт в Таллинне...
Концерт состоялся в субботу, 9 июня, в Saku Suurhall, где собрались фанаты тяжелого рока из совершенно разных возростных категорий.
Тур «The Long Goodbye» (Долгое прощание) приурочен к 50-летию группы, которая была образована в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия.
Несмотря на место в Зале Славы Рок-н-Ролла и выход нового альбома, музыканты говорят о завершении своего совместного творчества. Пейс объясняет это так: «Когда-нибудь, в недалеком будущем, все равно наступит день, который станет «последним». Эмоционально это тяжело и мы не настолько храбры, чтобы назвать конкретный день. Мы можем думать или не думать об этом, но все равно понимаем, что этот день близится. Это неизбежно».
Гловер солидарен с музыкантом и подчеркивает, что The Long Goodbye можно интерпретировать как угодно, но никто не говорит, о немедленном прекращении существования группы.
Бессменный барабанщик также объяснил почему The Long Goodbye может затянуться на два-три года. Планируя тур, команда постаралась учесть все места, где люди захотят услышать группу. Deep Purple планирует сыграть везде, где только смогут.
В интервью Гловер заметил: «Очевидно, это начало конца. Мы не знаем, что будет происходить дальше. Однако лично мне кажется, что мы могли бы сделать еще один альбом».