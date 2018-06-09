Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер

Розенбаум сыграл предложенные ему композиции в жанре классики и шансона. Сообщается, что он ни разу не слышал этих песен. Ему просто предоставили тексты, в остальном – полная импровизация.

Каверы настолько понравились присутствующим в зале, что громкие аплодисменты и смех не утихали ни на секунду. В свою очередь пользователи Сети отметили, что у заслуженного артиста получилось довольно неплохо, на свой характерный бардовский манер. Впрочем, в восторге был и сам Иван Ургант.

Хит Киркорова «Цвет настроения синий» Розенбаум предложил исполнить в стиле джаз. В ответ на это Ургант в шутливой форме попросил: «Не портите джазом эту песню». Бард же подметил, что композицию нужно исполнять игриво.