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Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер

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Филипп Киркоров

ФОТО: Scanpix

В шоу «Вечерний Ургант», вероятно, появилась новая постоянная рубрика – «Поп-стоп» с Александром Розенбаумом. Музыкант исполняет современные хиты разных жанров в своей манере, затмевая оригинал. В очередном выпуске, фрагмент которого появился на YouTube, прозвучали песни Филиппа Киркорова, Элджея и многих других популярных отечественных исполнителей, пишут Дни.ру со ссылкой на «360».

Розенбаум сыграл предложенные ему композиции в жанре классики и шансона. Сообщается, что он ни разу не слышал этих песен. Ему просто предоставили тексты, в остальном – полная импровизация.

Каверы настолько понравились присутствующим в зале, что громкие аплодисменты и смех не утихали ни на секунду. В свою очередь пользователи Сети отметили, что у заслуженного артиста получилось довольно неплохо, на свой характерный бардовский манер. Впрочем, в восторге был и сам Иван Ургант.

Хит Киркорова «Цвет настроения синий» Розенбаум предложил исполнить в стиле джаз. В ответ на это Ургант в шутливой форме попросил: «Не портите джазом эту песню». Бард же подметил, что композицию нужно исполнять игриво.

Это не первый выпуск новоиспеченной рубрики с Розенбаумом. Бард уже исполнял песни Ольги Бузовой и Егора Крида, придав им неповторимый колорит.

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