сб, 09.06.2018
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  • Умно: на концерте Tommy Cash собирали деньги для пенсионного фонда Койта Тооме

Умно: на концерте Tommy Cash собирали деньги для пенсионного фонда Койта Тооме Добавлена галерея с концерта!

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Вчера в Монастыре Святой Бригитты состоялся концерт Tommy Cash, где, на радость любителям музыки, были и несколько киосков, предлагающих еду и напитки. Чтобы получить больше чаевых, работки с чувством юмора придумали хитрую уловку.

Пользователь Instagram @kalevk поделился в своем аккаунте фото стаканов для чаевых одного из киосков. Стаканов было три и каждый из них предназначался для «пенсионных фондов» Михкеля Рауда, Койта Тооме и Уудо Сеппа. На момент, когда было сделано фото, Койт сильно обошел своих конкурентов.

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