Умно: на концерте Tommy Cash собирали деньги для пенсионного фонда Койта Тооме

Пользователь Instagram @kalevk поделился в своем аккаунте фото стаканов для чаевых одного из киосков. Стаканов было три и каждый из них предназначался для «пенсионных фондов» Михкеля Рауда, Койта Тооме и Уудо Сеппа. На момент, когда было сделано фото, Койт сильно обошел своих конкурентов.