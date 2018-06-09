Умно: на концерте Tommy Cash собирали деньги для пенсионного фонда Койта Тооме Добавлена галерея с концерта!
9 июня 2018 г., 15:03
Вчера в Монастыре Святой Бригитты состоялся концерт Tommy Cash, где, на радость любителям музыки, были и несколько киосков, предлагающих еду и напитки. Чтобы получить больше чаевых, работки с чувством юмора придумали хитрую уловку.
Пользователь Instagram @kalevk поделился в своем аккаунте фото стаканов для чаевых одного из киосков. Стаканов было три и каждый из них предназначался для «пенсионных фондов» Михкеля Рауда, Койта Тооме и Уудо Сеппа. На момент, когда было сделано фото, Койт сильно обошел своих конкурентов.