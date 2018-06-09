Девушка вела трансляцию из старинного отеля, но лучше бы этого не делала

Она почувствовала странное ощущение, будто рядом с ней кто-то есть. При этом она стала слышать тихие непонятные звуки. Девушка мгновенно включила функцию с популярными фильтрами и поймала фокус на невидимом объекте.

Сначала она подумала, что это глюк, но потом маска стала появляться всё ближе к ней и менять положение. Девушка от страха стала бежать к лифту, но непонятное явление преследовало её.