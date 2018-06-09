50-летняя Алика Смехова покорила поклонников подтянутой фигурой

В конце марта Алика Вениаминовна Смехова отпраздновала юбилей, актрисе исполнилось 50 лет. Артистка долгое время придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом, поэтому смогла сохранить отличную фигуру

Алика решила поделиться с поклонниками кадрами занятий. Фанаты высоко оценили физическую подготовку звезды.

«Алика, я давно уже ваш поклонник, а вот подписан недавно. Не перестаю вами восхищаться! Вы супер!», «Алика у вас фигура молодой девушки , скажите как вам удается себя держать в руках , только честно , я не поверю , что это только зарядка и хорошее настроение . Вы делали массаж или пластику живота?», «Надо попробовать, наверное», «Фигура огонь!», «Вот это пуля! Молодец!» – отметили фанаты артистки.

Алика родилась в семье народного артиста России Вениамин Борисович Смехов и радиожурналистки Аллы Александровны Смеховой. Актриса была трижды замужем, у нее двое сыновей 18-летний Артем и 10-летний Макар.

Широкую известность актриса приобрела после съемок в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Алика удивляется тому, что многие поклонники до сих пор ассоциируют ее с ролью любительницы богатых пожилых мужчин Софьей Бабицкой. Артска несколько раз повторяла: между ней и ее героиней нет ничего общего.