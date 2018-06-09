50-летняя Алика Смехова покорила поклонников подтянутой фигурой

Актриса решила показать фигуру в обтягивающим спортивном костюме. Алика без стеснения продемонстрировала живот и отличную растяжку. Смехова несколько лет является фанаткой йоги, пишет Стархит.
В конце марта Алика Вениаминовна Смехова отпраздновала юбилей, актрисе исполнилось 50 лет. Артистка долгое время придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом, поэтому смогла сохранить отличную фигуру
Алика решила поделиться с поклонниками кадрами занятий. Фанаты высоко оценили физическую подготовку звезды.
«Алика, я давно уже ваш поклонник, а вот подписан недавно. Не перестаю вами восхищаться! Вы супер!», «Алика у вас фигура молодой девушки , скажите как вам удается себя держать в руках , только честно , я не поверю , что это только зарядка и хорошее настроение . Вы делали массаж или пластику живота?», «Надо попробовать, наверное», «Фигура огонь!», «Вот это пуля! Молодец!» – отметили фанаты артистки.
Алика родилась в семье народного артиста России Вениамин Борисович Смехов и радиожурналистки Аллы Александровны Смеховой. Актриса была трижды замужем, у нее двое сыновей 18-летний Артем и 10-летний Макар.
Широкую известность актриса приобрела после съемок в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Алика удивляется тому, что многие поклонники до сих пор ассоциируют ее с ролью любительницы богатых пожилых мужчин Софьей Бабицкой. Артска несколько раз повторяла: между ней и ее героиней нет ничего общего.
«У Сони вообще не было детей, а я – дважды мама. Когда начали снимать сериал, у нас с Юлей было по одному ребенку, а у Лады и Жанны – по два. Но потом мы с Меньшовой догнали коллег: она родила дочку, а я – второго сына. Плюс меня сложно назвать черной вдовой: мои бывшие живы-здоровы, слава богу, а Бабицкая похоронила обоих мужей. Коварная. Конечно, жалко, что проект закончился. На протяжении почти 10 лет у нас были потрясающие партнеры. Работа с девочками – большое удовольствие, хотя мы все разные. Надеюсь еще когда-нибудь встретиться с ними на съемочной площадке», – признавалась Смехова.