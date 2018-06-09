Какая черта характера мешает разбогатеть: опыт миллионеров

Богатые и успешные люди избегают общения с пессимистами. Это выяснил американский финансовый эксперт и исследователь Томас Корли, который решил выяснить, какая черта характера уменьшает шансы человека стать богатым, пишет Сегодня со ссылкой на Maxim.
Для этого на протяжении пяти лет было проведено исследование, в котором приняли участие 200 миллионеров, которые сумели самостоятельно построить успешную карьеру с нуля.
По словам Корли, привычка окружать себя позитивными людьми замечена за всеми богатыми людьми, которые приняли участие в исследовании. Это можно пояснить тем, что успешные люди регулярно работают над собой, вырабатывая определенные привычки и навыки, среди которых в том числе и оптимизм. Именно этим обосновывается их нежелание вводить в свою жизнь пессимистично настроенных людей.
«Ученые обнаружили, что негативные мысли и пессимизм фактически "отключают" одну треть мозга. В свою очередь, оптимизм позволяет вам использовать 100 процентов вашего мозга, а это – основа успеха», – говорит Корли.
Кроме того, Корли считает, что позитивное отношение к жизни способствует улучшению работоспособности.
«Мои исследования показывают, что позитивный взгляд на вещи помогает выработать определенные "черты успеха". Вы даже не знали, что обладаете ими. Это настойчивость, терпение, сосредоточенность. Если вы хотите достичь финансового успеха, то позитивное отношение к жизни – наилучшая черта характера для этого», – подытожил он.