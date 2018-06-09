Какая черта характера мешает разбогатеть: опыт миллионеров

Для этого на протяжении пяти лет было проведено исследование, в котором приняли участие 200 миллионеров, которые сумели самостоятельно построить успешную карьеру с нуля.

По словам Корли, привычка окружать себя позитивными людьми замечена за всеми богатыми людьми, которые приняли участие в исследовании. Это можно пояснить тем, что успешные люди регулярно работают над собой, вырабатывая определенные привычки и навыки, среди которых в том числе и оптимизм. Именно этим обосновывается их нежелание вводить в свою жизнь пессимистично настроенных людей.

«Ученые обнаружили, что негативные мысли и пессимизм фактически "отключают" одну треть мозга. В свою очередь, оптимизм позволяет вам использовать 100 процентов вашего мозга, а это – основа успеха», – говорит Корли.

Кроме того, Корли считает, что позитивное отношение к жизни способствует улучшению работоспособности.