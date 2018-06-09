сб, 09.06.2018
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Видео: Светлана Лобода показала, как снимался клип на песню «Суперзвезда»

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Светлана Лобода

ФОТО: Промо

Не так давно LOBODA шокировала поклонников выходом тизера своего нового клипа. На коротком видеоролике, выложенном певицей на ее страничку в Instagram, Светлана исполняет довольно подвижный танец. Внимание пользователей сети привлекли не хореографические способности Лободы, а тот факт, что в клипе Светлана и еще несколько девушек танцующих с ней – беременные, пишет Сегодня.

Мнения поклонников разделилось, а вот коллеги Светланы решили ее поддержать и написали положительные отзывы на будущий клип.

Позже на странице Лободы появились два видеоролика, на которых показан процесс съемок клипа на песню «Суперзвезда». Теперь стало ясно, что на момент съемок Светлана действительно была беременна, несмотря на многочисленные сомнения поклонников и их комментарии в соцсетях.

Первое видео уже успело собрать миллион просмотров.

«И в самых жарких спорах всегда побеждает истина», – подписала видео Светлана.

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