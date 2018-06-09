Видео: Светлана Лобода показала, как снимался клип на песню «Суперзвезда»

Не так давно LOBODA шокировала поклонников выходом тизера своего нового клипа. На коротком видеоролике, выложенном певицей на ее страничку в Instagram, Светлана исполняет довольно подвижный танец. Внимание пользователей сети привлекли не хореографические способности Лободы, а тот факт, что в клипе Светлана и еще несколько девушек танцующих с ней – беременные, пишет Сегодня.