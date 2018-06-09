В Москве умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

«Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что дата и место прощания будут объявлены позже.

Игорь Охлупин с 60-х годов прошлого века играл в театре им. Маяковского, на сцене которого исполнил несколько десятков ролей.