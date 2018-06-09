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  • В Москве умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

В Москве умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

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ФОТО: скриншот google

В Москве скончался народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Его не стало в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба театра имени Маяковского в своём «Фейсбуке», пишет Лайф.

«Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что дата и место прощания будут объявлены позже.

Игорь Охлупин с 60-х годов прошлого века играл в театре им. Маяковского, на сцене которого исполнил несколько десятков ролей.

Он также снимался в таких фильмах, как «Алёшкина любовь», «Обелиск», «Сибириада» и т.д.

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