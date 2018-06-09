У вдовы Табакова возникли вопросы из-за заявления Машкова

Зудина поведала журналистам, что Табаков не раз поднимал вопрос о сокращении длительности обучения с четырех лет до двух – это позволит учащимся без потери времени продолжить обучение в институте. Также мэтр планировал проводить набор студентов раз в два года. По словам Марины, нерегулярный поток положительно скажется на качестве образования.

Артистка отметила, что волна негодования, обрушившаяся на руководство Московской театральной школы Олега Табакова неоправданна. Из-за решения Машкова и бурной реакции на происходящее у нее возникло несколько весьма резонных вопросов.

«Я считаю, что порядки устанавливает тот, кто делом занимается. Мало ли, у кого были какие планы. Они чего-то лишились, им давали какие-то гарантии? Половина могла вообще не пройти. Мало ли, у кого на что надежды. Про какие надежды мы говорим? Тот, кто реально захочет, может приехать на следующий год. Если есть желание, они своего добьются. Евдокия Германова поступала пять лет подряд», – сказала вдова.

Руководитель учебного заведения Владимир Машков опубликовал свое обращение к абитуриентам в группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте». Артист заявил, что учреждение отказалось в этом году принимать первокурсников.