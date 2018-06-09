INSTA TOP 9: инста-звезды, у которых больше 100 миллионов подписчиков

9 место: Джастин Бибер — 100 миллионов подписчиков

Канадский исполнитель, чей звездный путь начался с видео в Youtube, стал популярным в очень юном возрасте. Биберу было всего 15 лет, когда вышел его первый альбом «My World».

Justin Bieber ФОТО: LIONEL CIRONNEAU/AP/Scanpix

8 место: Дуэйн (Скала) Джонсон — 107 миллионов подписчиков

Американский рестлер и киноактёр.

Dwayne Johnson ФОТО: Instagram / Instagram

7 место: Тейлор Свифт — 108 миллионов подписчиков

Американская автор песен, певица и актриса. 28-летняя певица обычно сама пишет слова к своим песням и, чаще всего, они автобиографические. Сама она сказала: «Если ты слушаешь мои альбомы — это как будто читаешь мой дневник».

Taylor Swift ФОТО: JLRED / Scanpix

6 место: Кайли Дженнер — 109 миллионов подписчиков

Звезда реалити-шоу, светская львица и модель. Чаще всего ее узнают по реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians». 20-летняя Кайли и ее молодой человек репер Тревис Скотт недавно стали родителями — у них родилась дось, которую назвали Сторми.

Kylie Jenner. ФОТО: Instagram / Scanpix

5 место: Ким Кардашян Уест — 112 миллионов подписчиков

37-летняя звезда реалити-шоу, модель и предпринематель. Вместе с мужем Канье Уестом воспитывает троих детей: Сейнт, Норт и Чикаго Уест.

Kim Kardashian West ФОТО: TARA ZIEMBA / Scanpix

4 место: Бейонсе — 115 миллионов подписчиков

Американская певица и актриса. Ее карьера началась с группы Destiny's Child. 36-летняя поп-звезда замужем за репером Jay-Z, с которым они воспитывают троих детей: Блю Айви, Руми и Сэр Картер.

Beyoncé ФОТО: Instagram/Instagram/Scanpix

3 место: Ариана Гранде — 120 миллионов подписчиков

24-летняя актриса и музыкант начала свою карьеру еще в 13 лет. Именно на концерте Арианы Гранде в мае 2017 года в Манчестере произошел терракт.

Ariana Grande ФОТО: Hannah McKay/PA Wire/PA Images/Scanpix

2 место: Криштиану Роналду — 128 миллионов подписчиков

У футболиста из португалии четверо детей: 7-летний Криштиану Роналду младший, годовалые двойняшки Матео Роналду и Эва Мария Дос Сантос и и 6-месячная Алана Мартина Роналду.

Christiano Ronaldo ФОТО: Scanpix

1 место: Селена Гомес — 138 миллионов подписчиков

Американская актриса и певица, которая начала свою карьеру с молодежного сериала на канале Disney.