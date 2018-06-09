INSTA TOP 9: инста-звезды, у которых больше 100 миллионов подписчиков

Многие молодые люди сегодня пользуются социальной сетью Instagram, а некоторые даже умудряются зарабатывать на рекламе в этой соцсети. Давайте узнаем, у кого из пользователей больше всего подписчиков.
9 место: Джастин Бибер — 100 миллионов подписчиков
Канадский исполнитель, чей звездный путь начался с видео в Youtube, стал популярным в очень юном возрасте. Биберу было всего 15 лет, когда вышел его первый альбом «My World».
8 место: Дуэйн (Скала) Джонсон — 107 миллионов подписчиков
Американский рестлер и киноактёр.
7 место: Тейлор Свифт — 108 миллионов подписчиков
Американская автор песен, певица и актриса. 28-летняя певица обычно сама пишет слова к своим песням и, чаще всего, они автобиографические. Сама она сказала: «Если ты слушаешь мои альбомы — это как будто читаешь мой дневник».
6 место: Кайли Дженнер — 109 миллионов подписчиков
Звезда реалити-шоу, светская львица и модель. Чаще всего ее узнают по реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians». 20-летняя Кайли и ее молодой человек репер Тревис Скотт недавно стали родителями — у них родилась дось, которую назвали Сторми.
5 место: Ким Кардашян Уест — 112 миллионов подписчиков
37-летняя звезда реалити-шоу, модель и предпринематель. Вместе с мужем Канье Уестом воспитывает троих детей: Сейнт, Норт и Чикаго Уест.
4 место: Бейонсе — 115 миллионов подписчиков
Американская певица и актриса. Ее карьера началась с группы Destiny's Child. 36-летняя поп-звезда замужем за репером Jay-Z, с которым они воспитывают троих детей: Блю Айви, Руми и Сэр Картер.
3 место: Ариана Гранде — 120 миллионов подписчиков
24-летняя актриса и музыкант начала свою карьеру еще в 13 лет. Именно на концерте Арианы Гранде в мае 2017 года в Манчестере произошел терракт.
2 место: Криштиану Роналду — 128 миллионов подписчиков
У футболиста из португалии четверо детей: 7-летний Криштиану Роналду младший, годовалые двойняшки Матео Роналду и Эва Мария Дос Сантос и и 6-месячная Алана Мартина Роналду.
1 место: Селена Гомес — 138 миллионов подписчиков
Американская актриса и певица, которая начала свою карьеру с молодежного сериала на канале Disney.