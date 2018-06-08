Смотри: в преддверии концерта в Таллинне Диана Арбенина встретилась с Бузовой и похвалила ее

Там столкнулись солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и популярная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова. Диана поймала Ольгу за кулисами премии и выразила ей свое восхищение за стремительно развивающуюся музыкальную карьеру. Бузова пришла в восторг от похвалы и поблагодарила Арбенину за поддержку, пишут 7d.org.ua.