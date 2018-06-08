пт, 08.06.2018
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  • Смотри: в преддверии концерта в Таллинне Диана Арбенина встретилась с Бузовой и похвалила ее

Смотри: в преддверии концерта в Таллинне Диана Арбенина встретилась с Бузовой и похвалила ее

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Ольга Бузова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Накануне в Москве состоялась премия Fashion People Awards. 

Там столкнулись солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и популярная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова. Диана поймала Ольгу за кулисами премии и выразила ей свое восхищение за стремительно развивающуюся музыкальную карьеру. Бузова пришла в восторг от похвалы и поблагодарила Арбенину за поддержку, пишут 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Дианы Арбениной

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