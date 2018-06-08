Туда поезжайте без вибратора: названы запрещающие провозить секс-игрушки страны

Бренд-производитель секс-игрушек Carvaka предупредил своих клиентов о том, что в некоторых странах выпускаемые им товары запрещены и составил список мест, где за провоз таких предметов могут посадить в тюрьму. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
«Мы знаем, что многие люди привязаны к своим секс-игрушкам, когда они путешествуют. Иногда им трудно продержаться без этого даже неделю, однако во многих странах вибраторы и фаллоимитаторы запрещены законом», — сообщили представители компании.
В список таких стран вошел Таиланд, где секс-игрушки считаются непристойными предметами, а также Индия, Вьетнам, Малайзия и Саудовская Аравия. Также компания упомянула о случае на Мальдивах, когда местного жителя Мустафу Хусейна посадили на шесть месяцев за хранение подобного предмета дома.
Наконец, в список вошли ОАЭ, где женщине устроили допрос после того, как она заказала товар онлайн. Представители властей изъяли секс-игрушку и заставили подписать заявление о том, что она не будет покупать ее снова.
В июне британская газета The Sun провела исследование, которое показало, что пять процентов опрошенных пассажиров занимались сексом во время полета. Участники исследования также рассказали о случаях, когда они выступали свидетелями непристойного поведения на борту. «Моя коллега поделилась, что однажды видела, как двое людей занимались сексом прямо на сиденье, пока все их попутчики спали», — сообщила одна из бортпроводниц.