Туда поезжайте без вибратора: названы запрещающие провозить секс-игрушки страны

«Мы знаем, что многие люди привязаны к своим секс-игрушкам, когда они путешествуют. Иногда им трудно продержаться без этого даже неделю, однако во многих странах вибраторы и фаллоимитаторы запрещены законом», — сообщили представители компании.

В список таких стран вошел Таиланд, где секс-игрушки считаются непристойными предметами, а также Индия, Вьетнам, Малайзия и Саудовская Аравия. Также компания упомянула о случае на Мальдивах, когда местного жителя Мустафу Хусейна посадили на шесть месяцев за хранение подобного предмета дома.

Наконец, в список вошли ОАЭ, где женщине устроили допрос после того, как она заказала товар онлайн. Представители властей изъяли секс-игрушку и заставили подписать заявление о том, что она не будет покупать ее снова.