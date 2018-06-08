Гай Ричи снял рекламу про футбол и российских гопников

Британский режиссёр Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик") снял рекламное видео наушников Beats by Dre. Оно посвящено чемпионату мира по футболу 2018 года в России, пишет Лайф.