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Гай Ричи снял рекламу про футбол и российских гопников

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Гай Ричи

ФОТО: Scanpix

Британский режиссёр Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик") снял рекламное видео наушников Beats by Dre. Оно посвящено чемпионату мира по футболу 2018 года в России, пишет Лайф.

Главный герой видео — мальчик Андрей, его называют будущим российского футбола. Юный спортсмен тренируется во дворе панельной многоэтажки и становится объектом насмешек со стороны гопников.

Зрителю рассказывают секреты успеха футбольных звёзд современности: англичанина Харри Кейна, бразильца Неймара, игрока сборной Германии Месута Озила и защитника сборной Франции Бенжамена Менди. Также в съёмках принимали участие теннисистка Серена Уильямс, а также футболисты Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра и Рауль Хименес.

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