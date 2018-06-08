«Мне было очень тяжело»: Клявер откровенно о романе с Польной и смерти отца

В настоящее время Денис Клявер женат в третий раз. Супруга Ирина подарила ему в 2013 году сына Даниэля. От предыдущего брака у артиста есть 17-летний сын Тимофей. Не так давно стало известно, что у Клявера есть 13-летняя дочь Эвелин. Дочь ему родила популярная певица Ева Польна. Интересно, что певица на протяжении многих лет скрывала, кто является отцом ее наследницы, однако конец секрету положил именно Денис.

A post shared by Денис Клявер (@denisklyaver) on Jun 7, 2018 at 9:20am PDT

Когда Польна узнала. что Клявер раскрыл ее тайну, то очень расстроилась. Однако сейчас бывшие влюбленные находятся в хороших отношениях. «Папа знал о Еве Польне и нашем романе, маме не сказал. Наш роман с Евой – это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелина. Мне было очень тяжело. Моя вина только в том, что я ее разлюбил. Мы были слишком разные, оба очень яркие», – констатировал Денис Клявер.

Певец отметил, что его отец Илья Олейников души не чаял в своих внуках. «Папа не любил чужих детей, зато своих обожал. С внуками мог много возиться, наверно компенсировал то время, когда был все время на гастролях, пока я рос», – сделал вывод певец.