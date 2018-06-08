Смотри: ведущих спортивного канала раздели для Playboy

Софья Тартакова, Мария Басс, Наталья Кларк и Мария Макарова приняли участие в проекте, который посвящен чемпионату мира по футболу. Ведущие спортивного телеканала снялись в смелой фотосессии для грядущего номера Playboy. Обложка и некоторые снимки с фотосессии появились в Instagram девушек.

Дивы уже успели поделиться впечатлениями от съемки. "Я довольно долго думала, соглашаться или нет. Не нахожу в эротических фотографиях ничего плохого. Но довериться незнакомому фотографу в столь деликатном деле и вульгарно, и волнующе", – рассказала Мария Макарова.

Однако она тут же добавила, что волнения были напрасны. По мнению Макаровой, фотосессия получилась очень продуктивной.

Наталья Кларк, в свою очередь, поблагодарила Playboy за возможность оказаться на сраницах журнала с мировым именем. "Это замечательный опыт. За восемь часов, проведенных на площадке, еще раз убедилась, что любая профессия – это огромный труд", – высказалась она о своем участии в эротической фотосессии.