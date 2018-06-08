Уже год, как я переехал на Кипр, и вот как изменились мои взгляды на жизнь

6. Я привык к тому, что отличить очень богатого человека от человека со средним достатком здесь очень сложно. Лично знаю двух очень крупных землевладельцев, чье состояние исчисляется цифрами со многими нулями. Эти люди легко оперируют миллионными суммами, но у них нет охранников, они ездят на простых, но удобных внедорожниках, — на стареньком Pajero и старенькой Navara. Выбирая столик в кафе они сядут так, чтобы был вид на море, хотя каждый из них владеет километрами земель вдоль морской линии. Они могут себе позволить многое, но в их жизни нет понятия «понт» и критерия «с размахом». Они обязательно купят хорошее вино, но это будет разумная покупка (цена-качество), а не выпендреж. Это рабочие люди, которые не носят костюмов, умеют обработать банановую плантацию, правильно привить апельсиновое дерево. Но они не от сохи, нет. Они прекрасно знают литературу, искусство, мировую культуру, микробиологию, владеют йогой, управляются с яхтой и прочее-прочее. У них прекрасное британское образование и знание в огромном количестве областей. И они не исключение. Здесь не принято кичиться богатством.

7. Я привык к сезонным фруктам. Здесь круглый год созревает то одно, то другое. Города покрыты фруктовыми деревьями. Я бы ни за что не поверил, что бывает, когда улицы просто усыпаны то апельсинами, то лимонами, то грейпфрутами, то мушмулой, то инжиром, которые выкатываются на дорогу и валяются под ногами. Первое время это просто не укладывалось в голове. Сезонные фрукты — это не только очень вкусно, но еще и очень дешево, и каждый месяц они свои: яблоки, петахайя, карамбола, два раза в год бананы и цитрусовые (включая памело и кумкват), мушмула, пепино, арбузы, сливы, персики и прочее-прочее.

8. Я привык к тому, что все улыбаются. Ты идешь с полностью нагруженной тележкой в магазине, а кассирша улыбается тебе, здоровается и она, действительно, хочет и готова тебя обслужить! Это поразительно! К этому сложно привыкнуть и отвыкать я не хочу.

9. Я привык к тому, что на дороге уважают пешехода. Достаточно поднять руку и можно идти. Все остановятся. Здесь пешеход — это участник движения, а не помеха. Привык к тому, что все терпимы друг к другу на дороге. Если тебе надо перейти дорогу, а перехода рядом нет, ты не окажешься в ловушке, и все отнесутся к тебе с пониманием. А если ты встал не в тот ряд (при этом у тебя красные номера, то есть машина прокатная, а здесь как-никак левостороннее движение и правый руль), из стоящей рядом машины тебе подскажут, как правильно, и пропустят вперед.

10. Я привык к подаркам в кафе, в которых я часто бываю.Просто потому что хозяин кафе уважает частых клиентов и лично выходит со мной здороваться. А в кафе напротив я обедаю, и уже ни один раз хозяин того кафе угощал меня за счет заведения. Просто потому что не в деньгах счастье, а в добром отношении друг к другу.

11. А еще я привык к тому, что здесь все друг другу доверяют. Однажды я приехал на заправку (где прежде заправлялся один раз, не более), забыв в офисе документы и деньги. Мне залили полный бак, и я пообещал привезти деньги. Администратор заправки вообще не напрягся ни чуть. Через полчаса я уже спешил обратно с деньгами, потому что доверие — это очень важно!

Таких случаев за год произошло очень много. Мы живем все вместе, все друг другу улыбаемся и помогаем. Я не знаю, как я раньше жил без этого чувства. Я привык к этому и не хочу отвыкать!