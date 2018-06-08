Не делайте это там! Худшие места для занятий сексом

Однако некоторые места оказываются слишком неподходящими для таких дел, о чем предупреждают сексологи.

Пляж

На первый взгляд секс на пляже кажется романтичным и экстремальным, но на самом деле это занятие таит в себе опасности и неудобства. Например, на песке или камнях не будет так удобно, как в постели или на той же траве, а мелкие камушки и песчинки имеют свойство впиваться в кожу.

Примерочная

Примерочные бывают разными, например, в дорогих бутиках могут предоставляться целые комнаты, которые закрываются на ключ. Однако в обычных магазинах можно получить штраф за неподобающее поведение в общественном месте, если попасться кому-то на глаза.

Туалет в самолете

Секс на огромной высоте кажется заманчивым для многих влюбленных, а единственным местом для уединения в самолете выступает туалет. Однако это место нельзя назвать подходящим для интима, поскольку оно является негигиеничным и слишком тесным. Кроме того, лайнер может попасть в зону турбулентности, что грозит пассажирам травмами, если они во время этого занимались сексом.

Бассейн

Прежде чем заняться сексом в пустом бассейне, стоит вспомнить, сколько там может находиться болезнетворных бактерий или хлорки. Также необходимо подумать о людях, которые придут купаться в этой воде позже.

Душ

Даже секс в ванной не является безопасным, поскольку именно он приводит к множественным травмам из-за скользких поверхностей. В этой комнате следует быть особенно осторожным даже в одиночестве, а заниматься сексом лучше в другой комнате квартиры, чтобы избежать увечий.

Сауна

Жаркая атмосфера парилки может располагать к сексу, и многим парам не удается удержаться от соблазна поддаться этому экстремальному занятию. Однако высокие температуры и физическая нагрузка могут спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и абсолютно здоровых людей. Следует заниматься такими делами в предбаннике, раз уж есть такая возможность и желание.

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