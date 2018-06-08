Изуродованную Корикову утешают после съемок

Однако сама Корикова относится к собственной персоне критически. В свежем посте артистка призналась, что крайне недовольна тем, как получилась на съемках нового фильма. Елена так расстроилась, что приняла решение покинуть профессию.

«Приехала к подруге, после озвучание нового фильма, расстроенная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Сказала: «Я окончательно решила уходить из профессии». А она: «Ты – офигенная, просто не умеют или не хотят свет ставить на артистку, любого можно светом изуродовать.» Взяла фотоаппарат, (а он у нее всегда рядом, потому, что любит она это дело😊), и так, как наши встречи все – равно всегда заканчиваются съемкой, (это уже закономерность), за 30 мин сделала мне фотосессию, (без гримеров и стилистов, как была)», – рассказала Корикова.

A post shared by Елена Корикова (@korikova_official) on Jun 7, 2018 at 2:23pm PDT

Судя по дальнейшим словам артистки, поддержка подруги оказала на нее благотворное влияние. «Видео Вам сегодня для настроения, а фотографиями поделюсь, чуть позже😊.Спасибо, Натусечка, за позитив, часы смеха и за вкуснейшую утку!!! Лю❤️», – обратилась к приятельнице Елена.