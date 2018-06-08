Земфиру вышвырнули с ЧМ-2018

Певица отметила, что это произошло по независящим от организаторов причинам. По ее словам, отмена связана именно с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу.

Также Земфира написала в своем Instagram, что занимающаяся всеми организационными вопросами компания проводила встречи с представителями администраций и силовых ведомств. Она добавила, что были достигнуты договоренности, а билеты к тому моменту уже поступили в продажу. Однако звезда на днях получила ответ, что провести ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде не представляется возможным.

A post shared by Земфира • Live (@zemfiralive) on Jun 7, 2018 at 1:56pm PDT

Ранее певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях FIFA. В ответ на это артистка назвала представителей организации "футболобандеровцами".

Напомним, что в феврале 2016 года Земфира выступала во Дворце спорта в Нижнем Новгороде. После этого она решила больше не ездить в туры.