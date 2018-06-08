«Стыдно мне»: беременная Кудрявцева сделала заявление после просмотра прямой линии с Путиным

Накануне, 8 июня, состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Она традиционно проходит каждый год. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем: от социальных до геополитических. В этот раз российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов, а продолжительность разговора с народом составила четыре часа 20 минут, пишут Dni.ru.

После прямой линии интернет взорвался комментариями. Не осталась в стороне даже телеведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook блондинка, которая скоро родит второго ребенка, опубликовала видео с прямой линии, в частности отрезок, где вопрос задает известный футбольный тренер Валерий Газзаев.

"Мы в это время как раз сидели на кухне и что-то живо обсуждали, но когда микрофон взял Газзаев, повисла тишина. Как раз тот момент, когда говорит другой, а стыдно мне", – высказала свое мнение Лера Кудрявцева. Отметим, что в комментариях к посту многие подписчики согласились с телеведущей.