пт, 08.06.2018
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  • «Стыдно мне»: беременная Кудрявцева сделала заявление после просмотра прямой линии с Путиным

«Стыдно мне»: беременная Кудрявцева сделала заявление после просмотра прямой линии с Путиным ВИДЕО!

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Scanpix

Лера Кудрявцева не осталась в стороне от важного для россиян события 8 июня – прямой линии с Владимиром Путиным. Популярную телеведущую впечатлила хвалебная речь Валерия Газзаева.

Накануне, 8 июня, состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Она традиционно проходит каждый год. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем: от социальных до геополитических. В этот раз российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов, а продолжительность разговора с народом составила четыре часа 20 минут, пишут Dni.ru.

После прямой линии интернет взорвался комментариями. Не осталась в стороне даже телеведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook блондинка, которая скоро родит второго ребенка, опубликовала видео с прямой линии, в частности отрезок, где вопрос задает известный футбольный тренер Валерий Газзаев.

"Мы в это время как раз сидели на кухне и что-то живо обсуждали, но когда микрофон взял Газзаев, повисла тишина. Как раз тот момент, когда говорит другой, а стыдно мне", – высказала свое мнение Лера Кудрявцева. Отметим, что в комментариях к посту многие подписчики согласились с телеведущей.

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести церемонию вручения премии Муз-ТВ. Об этом в интервью Dni.Ru заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.

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