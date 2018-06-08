Дочь Эминема впервые рассказала о своих отношениях с отцом

К последним относится и родная дочь Эминема — 22-летняя Хэйли Скотт. Но и она на днях все-таки дала интервью, в котором рассказала о своих отношениях с отцом и не только.

В беседе с корреспондентом издания выпускница университета штата Мичиган впервые публично рассказала о том, каково это быть дочерью популярного музыканта, и поделилась своими планами на будущее.

«Мы очень близки», — призналась девушка.

Впрочем, сомневаться в этом и не приходилось. Эминем и после окончательного расставания с матерью Хэйли Кимберли Скотт принимал активное участие в жизни своей дочери.

«Мои мать и отец сделали все, чтобы я стала тем человеком, каким я являюсь. Они поддерживают меня во всем», — заявила как-то Хэйли.

ФОТО: Vida Press

За свою карьеру рэпер посвятил несколько песен Хэйли. Например, в треке Castle, который вышел в 2017 году, он рассказывает о детстве Хэйли и о своей вине в том, что она оказалась в центре внимания прессы и публики.

Кроме того, на плече Эминема можно увидеть татуировку с портретом дочери и ее имя крупным шрифтом на другой руке.