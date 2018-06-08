Самый красивый преступник сорвал куш: наследница Topshop родила ему сына

Самый красивый преступник Джереми Микс и его возлюбленная, наследница империи Topshop Хлоя Грин стали родителями. Малыш появился на свет менее чем через год после начала их отношений. Своей радостью родители уже успели поделиться в "Инстаграме".

"Мы рады сообщить вам, что 29 мая на свет появился наш прекрасный мальчик Джейден Микс-Грин. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Просим вас уважать нашу частную жизнь. С любовью, Хлоя и Джереми", - Хлоя Грин.