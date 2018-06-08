Самый красивый преступник сорвал куш: наследница Topshop родила ему сына

Для самого красивого преступника в мире, который некогда сидел в тюрьме за хранение оружия, это уже второй ребёнок, пишет Life.ru.
Самый красивый преступник Джереми Микс и его возлюбленная, наследница империи Topshop Хлоя Грин стали родителями. Малыш появился на свет менее чем через год после начала их отношений. Своей радостью родители уже успели поделиться в "Инстаграме".
"Мы рады сообщить вам, что 29 мая на свет появился наш прекрасный мальчик Джейден Микс-Грин. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Просим вас уважать нашу частную жизнь. С любовью, Хлоя и Джереми", - Хлоя Грин.
Роман Хлои Грин и Джереми Микса начал стремительно развиваться в прошлом году. Тогда самый красивый преступник ещё был женат. Вскоре мужчина развёлся и посвятил себя новым отношениям. Для него это первый ребёнок от наследницы империи. От предыдущего брака у него есть сын Джереми Микс — младший.