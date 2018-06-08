Хворостовская показала новорожденную дочь

Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Она родилась в первом браке Светланы в 1982-м (а судьбоносная встреча будущего всемирно известного баритона и балерины состоялась спустя четыре года). Несмотря на развод Хворостовских, Мария и Дмитрий сумели сохранить теплые отношения.

Сейчас она круглая сирота: Светлана умерла 31 декабря 2015 года, Дмитрий ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга 22 ноября 2017-го. Мария тяжело переживала смерть родителей, но в ее жизни случилось счастливое событие: у нее родилась дочь. Радостной новостью Мария поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

«Ровно неделю назад родилась дома наша малышка весом 3,46 килограмма. Спасибо @felipemeggio за этот невероятный опыт. Не хватает слов, как я вас люблю!» – написала счастливая Мария, опубликовав первое фото крошки. Отметим, что пока Хворостовская предпочла не обнародовать имя дочери.

A post shared by Maria Hvorostovsky (@mariahvo) on Jun 7, 2018 at 3:13pm PDT