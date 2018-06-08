Хворостовская показала новорожденную дочь

У приемной дочери Дмитрия Хворостовского Марии родился первенец. Счастливая новоиспеченная мать опубликовала первую фотографию малышки, пишут Дни.ру.
Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Она родилась в первом браке Светланы в 1982-м (а судьбоносная встреча будущего всемирно известного баритона и балерины состоялась спустя четыре года). Несмотря на развод Хворостовских, Мария и Дмитрий сумели сохранить теплые отношения.
Сейчас она круглая сирота: Светлана умерла 31 декабря 2015 года, Дмитрий ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга 22 ноября 2017-го. Мария тяжело переживала смерть родителей, но в ее жизни случилось счастливое событие: у нее родилась дочь. Радостной новостью Мария поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.
«Ровно неделю назад родилась дома наша малышка весом 3,46 килограмма. Спасибо @felipemeggio за этот невероятный опыт. Не хватает слов, как я вас люблю!» – написала счастливая Мария, опубликовав первое фото крошки. Отметим, что пока Хворостовская предпочла не обнародовать имя дочери.
Пользователи Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях: «Маленький ангелочек💋. Расти здоровой и счастливой. Поздравляю счастливых родителей с доченькой», «Крепкого здоровья, пусть будет счастлива ваши малышка», «Машенька! Поздравляю всю Вашу семью с рождением доченьки! Здоровья ,радости, любви!», «на бабушку Свету похожа!!!!! Ангел!!!!!!», «Прелесть!!! Здоровья малышке маме папе, и пусть приносит только Счастье 😍😍😍❤️ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – высказались подписчики.