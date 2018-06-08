Денис Клявер показал подросшую дочь от Евы Польны

На днях наследница артистов отметила 13-летие. Клявер поспешил поздравить ее с этим значимым событием.

«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник. Эвелинушка, с днем рождения, моя красавица! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь», - поделился Клявер.

A post shared by Денис Клявер (@denisklyaver) on Jun 6, 2018 at 2:19am PDT

Денис отметил, что всегда старается быть рядом с Эвелин, поддерживать с ней связь. Поклонники пришли в восторг от трогательного поста певца, а многие из них обратили внимание на то, что девочка очень похожа на маму. «Прекрасный ребенок. Пусть будет счастлива», «Такая красавица. Очень похожа на Еву Польну в молодости», «Денис, вы такой молодец. Многие мужчины после расставания забывают про детей», - делились мнениями фанаты артиста.

Кстати, сама Ева Польна тоже не стала игнорировать важный для дочери праздник. Она посвятила девочке пост в Инстаграме и пожелала ей невероятно ярких, насыщенных событиями будней.

«Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьезный возраст. Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Крепкого здоровья, успехов в учебе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом. Бесконечно любящее тебя семейство», - написала артистка.

A post shared by ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official) on Jun 6, 2018 at 11:41am PDT

Ранее Клявер рассказывал, что девочка живет с матерью, но довольно часто гостит у него дома. Она смогла найти общий язык с женой певца и его сыновьями.