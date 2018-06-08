Денис Клявер показал подросшую дочь от Евы Польны

Денис Клявер и Ева Польна довольно долго не афишировали то, что у них есть общая дочь. Как оказалось, много лет назад между звездами вспыхнул жаркий роман, который обернулся рождением очаровательной девочки Эвелин, пишет Стархит.
На днях наследница артистов отметила 13-летие. Клявер поспешил поздравить ее с этим значимым событием.
«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник. Эвелинушка, с днем рождения, моя красавица! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь», - поделился Клявер.
Денис отметил, что всегда старается быть рядом с Эвелин, поддерживать с ней связь. Поклонники пришли в восторг от трогательного поста певца, а многие из них обратили внимание на то, что девочка очень похожа на маму. «Прекрасный ребенок. Пусть будет счастлива», «Такая красавица. Очень похожа на Еву Польну в молодости», «Денис, вы такой молодец. Многие мужчины после расставания забывают про детей», - делились мнениями фанаты артиста.
Кстати, сама Ева Польна тоже не стала игнорировать важный для дочери праздник. Она посвятила девочке пост в Инстаграме и пожелала ей невероятно ярких, насыщенных событиями будней.
«Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьезный возраст. Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Крепкого здоровья, успехов в учебе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом. Бесконечно любящее тебя семейство», - написала артистка.
Ранее Клявер рассказывал, что девочка живет с матерью, но довольно часто гостит у него дома. Она смогла найти общий язык с женой певца и его сыновьями.
Несмотря на интерес со стороны поклонников, Денис и Ева редко выкладывают фотографии девочки. Также они предпочитают не рассказывать о достижениях и успехах Эвелин. Однако фанаты уверены, что наследница артистов обязательно пойдет по их стопам. Тем более, она обладает яркой внешностью и привыкла вращаться в творческой среде.