Жена Александра Овечкина перестала скрывать беременность

Завоевавший Кубок Стенли хоккеист станет отцом: у Александра Овечкина и Анастасии Шубской родится первенец. На снимке, которым поделилась супруга спортсмена, она придерживает округлившийся животик, пишет Стархит.
Александр Овечкин в составе хоккейной команды «Вашингтон» завоевал Куброк Стэнли. Они обыграли «Вегас» со счетом 4:3. В конце игры на лед вышла его супруга Анастасия и ее сестра, чтобы поздравить спортсмена с победой. Иностранные журналисты, наблюдавшие за матчем, разглядели изменившуюся фигуру девушки и начали писать о том, что она находится в интересном положении.
Через некоторое время после окончания игры жена Овечкина поделилась снимком вместе с мужем. На нем Анастасия Шубская трогательно держится за округлившийся животик. В семье хоккеиста скоро родится первенец.
«Мы сделали это», - лаконично подписала снимок Анастасия.
В комментариях к посту пользователи Сети поздравляют хоккеиста и его супругу с предстоящим прибавлением в семье.
Ранее появлялась информация о том, что Анастасия находится на седьмом месяце беременности. Предположительно, Шубская и Овечкин уже определились с местом, где их ребенок появится на свет. Супруги выбрали одну из американских клиник. Также сообщается ,что с доктором, который ведет беременность, они познакомились еще шесть месяцев назад.
Анастасия старалась не появляться на публике, а на большинстве снимков в микроблоге девушка позировала в объемных нарядах.