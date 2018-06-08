Жена Александра Овечкина перестала скрывать беременность

Александр Овечкин в составе хоккейной команды «Вашингтон» завоевал Куброк Стэнли. Они обыграли «Вегас» со счетом 4:3. В конце игры на лед вышла его супруга Анастасия и ее сестра, чтобы поздравить спортсмена с победой. Иностранные журналисты, наблюдавшие за матчем, разглядели изменившуюся фигуру девушки и начали писать о том, что она находится в интересном положении.

Через некоторое время после окончания игры жена Овечкина поделилась снимком вместе с мужем. На нем Анастасия Шубская трогательно держится за округлившийся животик. В семье хоккеиста скоро родится первенец.

«Мы сделали это», - лаконично подписала снимок Анастасия.

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Jun 7, 2018 at 11:44pm PDT

В комментариях к посту пользователи Сети поздравляют хоккеиста и его супругу с предстоящим прибавлением в семье.

Ранее появлялась информация о том, что Анастасия находится на седьмом месяце беременности. Предположительно, Шубская и Овечкин уже определились с местом, где их ребенок появится на свет. Супруги выбрали одну из американских клиник. Также сообщается ,что с доктором, который ведет беременность, они познакомились еще шесть месяцев назад.