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Риз Уизерспун в розовом бикини отметила возвращение «Блондинки в законе»

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ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Недавно стало известно, что Риз Уизерспун ведет переговоры с MGM по поводу возвращения к роли Эл Вудс в третьей по счету части культового фильма «Блондинка в законе», пишет Сегодня.

И вот актриса подтвердила лично, что ее героиня Ель Вудс возвращается на большой экран. «Это правда… #Блондинкавзаконе3», – написала 42-летняя Риз в соцсети и разместила видео, на котором она плывет на матрасе через бассейн в блестящем розовом бикини. В таком же купальнике появилась в первой части ее героиня Эль Вудс в 2001 году.

ФОТО: Rights Managed / METRO-GOLDWYN-MAYER / Ronald Gra

Риз на этот раз выступит не только в качестве главной героини, но и в качестве продюсера вместе со своей собственной продюсерской компанией Hello Sunshine. Одновременно с Уизерспун MGM собирается вернуть во франшизу Кирстен Смит и Карен Мак-Калло, авторов адаптированного сценария к самой первой «Блондинке в законе», вышедшей 17 лет назад.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

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