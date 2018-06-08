«Вы меня больше не увидите»: Кристина Асмус объявила об уходе

В таком неоднозначном виде Кристина снялась специально для нового проекта Asmodeus, который стартовал в конце мая.

Кстати, именно об уходе из этого интерактивного шоу Асмус и объявила в своем аккаунте. «Это было непростое решение (потому что мы все делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу «Asmodeus» вы меня больше не увидите... Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать... Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир ))) Мои донаты – ваши донаты!!! Жгите!! Люблю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)», – написала Кристина.

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jun 7, 2018 at 11:38am PDT

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости: «Как хорошо, что вам не нужно в этом учавствовать, жутковатый проект...», «Вот и правильно поступили!», «Кристина, дорогая, все только начинается)», «Гарик был против, очевидно)», «Наверное беременна. Почему то так кажется», «Правильное решение ! Прям хлопаю в ладоши ! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина !» – высказались поклонники.