«Вы меня больше не увидите»: Кристина Асмус объявила об уходе

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на белоснежном диване в светлом коротком платье и на шпильках в тон. Изюминкой снимка стало кровавое пятно на груди популярной актрисы, пишут Дни.ру.
В таком неоднозначном виде Кристина снялась специально для нового проекта Asmodeus, который стартовал в конце мая.
Кстати, именно об уходе из этого интерактивного шоу Асмус и объявила в своем аккаунте. «Это было непростое решение (потому что мы все делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу «Asmodeus» вы меня больше не увидите... Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать... Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир ))) Мои донаты – ваши донаты!!! Жгите!! Люблю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)», – написала Кристина.
Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости: «Как хорошо, что вам не нужно в этом учавствовать, жутковатый проект...», «Вот и правильно поступили!», «Кристина, дорогая, все только начинается)», «Гарик был против, очевидно)», «Наверное беременна. Почему то так кажется», «Правильное решение ! Прям хлопаю в ладоши ! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина !» – высказались поклонники.
В художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы (в виде кометы Asmodeus) в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой (обязательно знаменитость), а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.