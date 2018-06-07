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Представители инопланетной цивилизации передали человечеству неутешительное послание

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Инопланетяне

ФОТО: Mike Blake/Reuters/Scanpix

Известный контактер Алекс Кольер сообщил информацию, объясняющую события на Земле и передал послание людям от представителей высокоразвитой инопланетной цивилизации с Андромеды.

Андрометяне обратились к человечеству с предупреждением о том, что людей ждут трудные времена: количество катаклизмов будет стремительно увеличиваться с каждым годом, и жителям прибрежных регионов для спасения придется переселяться, уходя на 100 километров вглубь материков. Кроме того, земная ось в скором времени сместится на 25 градусов на восток, что вызовет всплеск сейсмической деятельности на планете: начнутся мощные извержения вулканов, которые вызовут цунами, пишет Neformat.co.ua.

При этом Кольер отметил, что вокруг планеты соберется множество космических кораблей, которые  придут в критических ситуациях на помощь землянам.

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