Представители инопланетной цивилизации передали человечеству неутешительное послание

Андрометяне обратились к человечеству с предупреждением о том, что людей ждут трудные времена: количество катаклизмов будет стремительно увеличиваться с каждым годом, и жителям прибрежных регионов для спасения придется переселяться, уходя на 100 километров вглубь материков. Кроме того, земная ось в скором времени сместится на 25 градусов на восток, что вызовет всплеск сейсмической деятельности на планете: начнутся мощные извержения вулканов, которые вызовут цунами, пишет Neformat.co.ua.