На выходные - в латвийский Даугавпилс! С бесплатными концертами выступят Балан и Билан

В этом году праздник 743-летия города Даугавпилса проходит под девизом «Даугавпилс звучит!». Торжества начались 4 июня, а кульминации достигнут в этот уик-энд. Главные события – концерты, ярмарки, спортивные состязания, театрализованные шоу – развернутся в центре города. Детские и взрослые вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы выступят в парке Дубровина и в сквере А. Пумпурса. В этом же сквере будут развлекать семьи с детьми.

Вечером в пятницу 8 июня в Даугавпилской крепости начнется Ночь искусств. Согласитесь, наслаждаться искусством в сумерках в старинной крепости – в этом есть своя романтика!

9 июня у вокзала в 13.00 стартует праздничное шествие: его участники пройдут по улице Ригас до площади Виенибас, где начнется церемония открытия праздника. В этом году заявки на участие в шествии подали более 3 тысяч человек.