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  • На выходные - в латвийский Даугавпилс! С бесплатными концертами выступят Балан и Билан

На выходные - в латвийский Даугавпилс! С бесплатными концертами выступят Балан и Билан

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Дима Билан

ФОТО: Scanpix

Даугавпилс - это звучит гордо! Город отмечает 743-летие.

В этом году праздник 743-летия города Даугавпилса проходит под девизом «Даугавпилс звучит!». Торжества начались 4 июня, а кульминации достигнут в этот уик-энд. Главные события – концерты, ярмарки, спортивные состязания, театрализованные шоу – развернутся в центре города. Детские и взрослые вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы выступят в парке Дубровина и в сквере А. Пумпурса. В этом же сквере будут развлекать семьи с детьми.

Вечером в пятницу 8 июня в Даугавпилской крепости начнется Ночь искусств. Согласитесь, наслаждаться искусством в сумерках в старинной крепости – в этом есть своя романтика!

9 июня у вокзала в 13.00 стартует праздничное шествие: его участники пройдут по улице Ригас до площади Виенибас, где начнется церемония открытия праздника. В этом году заявки на участие в шествии подали более 3 тысяч человек.

По вечерам площадь Виенибас превратится в концертную площадку для звезд эстрады. 9 июня в 18.00 здесь выступит Интарс Бусулис, а в 21.00 – молдаванин Дан Балан, 10 июня в 18.00 на сцену выйдет Дима Билан. Субботний вечер 9 июня завершится праздничным салютом в 23.00. Любители потанцевать, ночью в пятницу и субботу не упустите возможность зажечь на ночных дискотеках в Олимпийском центре!

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