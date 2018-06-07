Что самое сексуальное в вашем знаке Зодиака? Вот ответ!

Астрология играет важнейшую роль в нашей жизни. Если вы верите в неё, она может рассказать многое о том, что делает вас уникальным на основании вашего знака Зодиака.
Например, Meaww рассказывает о том, какая черта каждого знака кажется наиболее сексуальной для окружающих.
Найдите себя и порадуйтесь:
Овен
Овны обычно задают новые тренды. Они прокладывают дорогу, по которой следуют все остальные, и устанавливают планку стандартов, к которой все стремятся. Они влияют на других своими идеями и своим личным примером, пишет Lifter.
Независимость и оригинальность Овнов делают их особенно сексуально привлекательными в глазах людей. А способность Овнов брать на себя командование в любой ситуации поистине восхищает!
Телец
Тельцы готовы всегда стать на защиту любимых и славятся своей безусловной любовью. Хоть они и упрямые по своей природе, это не мешает им быть нежными и заботливыми.
Тельцы всегда дают больше, чем берут, что делает их одними из самых прекрасных людей в вашей жизни. Именно самоотверженность и умение любить без оглядки — самые сексуальные черты Тельцов!
Близнецы
Близнецы многогранны и умеют приспособиться к любой ситуации. Они запросто меняют роли в зависимости от обстоятельств.
Близнецы общительны и всегда оказываются в центре внимания, даже не напрягаясь. Самоуверенность, изобретательность и гибкость — самые сексуальные качества Близнецов.
Рак
Рождённые под знаком Рака полны противоречий. Они могут быть очень заботливыми, а потом неожиданно отстраниться. Сегодня им хочется домашнего уюта, а завтра они с головой бросаются в безумные приключения.
Раки обладают сильной интуицией и психической силой, которая движет их вперёд. Непредсказуемость Раков придаёт им ореол загадочности и сексуальности, интригуя всех окружающих.
Лев
Львы — настоящие строители королевств. Они создают вокруг себя свой мир и ревностно его оберегают. Они создают реальность по ходу жизни и впускают в неё только самых близких людей.
Увидеть мир глазами Льва — значит увидеть его во всей его волшебной красе. Способность к созданию своих миров требует изобретательности и развитого чувства прекрасного, что и является самым сексуальным во Львах.
Дева
Девы живут двойственной жизнью. У них есть внешний фасад покоя и самоконтроля, но за ним скрывается постоянно думающая, работающая и беспокойная личность. Как утка в пруду, Дева кажется неподвижной со стороны, но под водой живо перебирает ногами.
Эта невероятная способность жить двумя характерами одновременно делает Дев интересными и очаровательными; именно в этом и кроется тайна их сексуальной привлекательности.
Весы
Весы — прирождённые дипломаты. Они — мастера эмпатии, которые всегда умеют поставить себя на место другого и посмотреть на мир с его точки зрения.
Они отличаются пониманием и терпимостью к окружающим, что встречается очень редко. Их искренность, умение расположить к себе и человеколюбие делают Весов неотразимыми и весьма сексуальными.
Скорпион
Все Скорпионы носят в себе ядовитое жало. Они прямолинейны и чужды дипломатии. Они высказываются нелицеприятно, не стесняясь предъявлять претензии.
Скорпионы предпочтут горькую правду сладкой лжи, и, хотя эта черта не всем приятна, она довольно-таки редка. Общаясь со Скорпионом, вы всегда знаете, что он думает, и можете не опасаться лжи и манипуляций. Честность, искренность и уверенность в себе — самые сексуальные черты Скорпиона.
Стрелец
Стрельцы во всём ищут совершенства. Они помешаны на мелочах и хотят, чтобы всё делалось строго определённым образом. Оптимисты по своей натуре, они всегда стремятся превзойти самих себя.
Стрельцы обожают путешествовать, узнавать новое и познавать жизнь во всех её проявлениях. Нет ничего сексуальнее этого сочетания любознательности с неутомимым перфекционизмом!
Козерог
Козероги — люди амбициозные и целеустремлённые. Они не сдерживаются в своих мечтах и не стоят на месте, часто добиваясь головокружительных успехов на зависть окружающим.
Именно способность мечтать и без устали стремиться к воплощению своих самых смелых планов делает Козерогов такими динамичными, очаровательными и неотразимыми. Самое сексуальное в Козерогах — постоянный драйв, замешанный на мечтах и амбициях.
Водолей
Водолеи — главные визионеры и интеллектуалы в мире. Они стремятся понять и расшифровать мироздание. Это вечные искатели мудрости и знаний, которым они готовы посвящать всё время.
Постоянная жажда знаний и желание узнать как можно больше делают Водолеев очень интересными личностями, что и является основой их сексуальности.
Рыбы
Рыбы — таинственные и духовные создания. Они могут считывать своё подсознание, поэтому их реальность не похожа ни на какую другую. Это душевные, добрые и увлекающиеся люди.
Их креативность приходит извне, позволяя Рыбам видеть то, чего не замечают другие. Именно их умение прислушиваться к своей душе и жить истинной жизнью делает их сексуально неотразимыми!