Что самое сексуальное в вашем знаке Зодиака? Вот ответ!

Например, Meaww рассказывает о том, какая черта каждого знака кажется наиболее сексуальной для окружающих.

Найдите себя и порадуйтесь:

Овен

Овны обычно задают новые тренды. Они прокладывают дорогу, по которой следуют все остальные, и устанавливают планку стандартов, к которой все стремятся. Они влияют на других своими идеями и своим личным примером, пишет Lifter.

Независимость и оригинальность Овнов делают их особенно сексуально привлекательными в глазах людей. А способность Овнов брать на себя командование в любой ситуации поистине восхищает!

Телец

Тельцы готовы всегда стать на защиту любимых и славятся своей безусловной любовью. Хоть они и упрямые по своей природе, это не мешает им быть нежными и заботливыми.

Тельцы всегда дают больше, чем берут, что делает их одними из самых прекрасных людей в вашей жизни. Именно самоотверженность и умение любить без оглядки — самые сексуальные черты Тельцов!

Близнецы

Близнецы многогранны и умеют приспособиться к любой ситуации. Они запросто меняют роли в зависимости от обстоятельств.

Близнецы общительны и всегда оказываются в центре внимания, даже не напрягаясь. Самоуверенность, изобретательность и гибкость — самые сексуальные качества Близнецов.

Рак

Рождённые под знаком Рака полны противоречий. Они могут быть очень заботливыми, а потом неожиданно отстраниться. Сегодня им хочется домашнего уюта, а завтра они с головой бросаются в безумные приключения.

Раки обладают сильной интуицией и психической силой, которая движет их вперёд. Непредсказуемость Раков придаёт им ореол загадочности и сексуальности, интригуя всех окружающих.

Лев

Львы — настоящие строители королевств. Они создают вокруг себя свой мир и ревностно его оберегают. Они создают реальность по ходу жизни и впускают в неё только самых близких людей.

Увидеть мир глазами Льва — значит увидеть его во всей его волшебной красе. Способность к созданию своих миров требует изобретательности и развитого чувства прекрасного, что и является самым сексуальным во Львах.

Дева

Девы живут двойственной жизнью. У них есть внешний фасад покоя и самоконтроля, но за ним скрывается постоянно думающая, работающая и беспокойная личность. Как утка в пруду, Дева кажется неподвижной со стороны, но под водой живо перебирает ногами.

Эта невероятная способность жить двумя характерами одновременно делает Дев интересными и очаровательными; именно в этом и кроется тайна их сексуальной привлекательности.

Весы

Весы — прирождённые дипломаты. Они — мастера эмпатии, которые всегда умеют поставить себя на место другого и посмотреть на мир с его точки зрения.

Они отличаются пониманием и терпимостью к окружающим, что встречается очень редко. Их искренность, умение расположить к себе и человеколюбие делают Весов неотразимыми и весьма сексуальными.

Скорпион