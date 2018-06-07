Что не так с молодым любовником Светланы Бондарчук

Сообщения о том, что у Светланы Бондарчук и Сергея Табунова роман, стали появляться еще в конце прошлого года, однако лишь недавно светская львица подтвердила их. Теперь влюбленные регулярно выходят в свет вместе и посещают кинопоказы в рамках проходящего в Сочи "Кинотавра".

"Табунов ей не идет. Породы в нем нет. Изюма. Мальчик из ПТУ, которого причесали, принарядили", "Ну не знаю. Нет между ними вообще никакой искры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Взгляд абсолютно пустой у него", "Нехороший взгляд у табунова, ох, нехороший, бесноватый", "у него лицо как мордочка мопса.. оч невнятный молод чел.. и конечно смотрится с тетей Светой не солидно.. как сыночка..", "А как вспомню его квартиру всю в пупсах и с чучелом овцы, так вообще кажется, что он псих, и справка у него имеется", "У Светланы в глазах такая тоска, просто жуть. Жалко ее. Богатые тоже плачут, как грится", – высказали свое мнение пользователи Сети.